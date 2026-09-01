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GOSSIP - LIFESTYLE

Τραγουδίστρια εμφανίστηκε με αξύριστα πόδια και την αποθέωσαν

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clock 10:00 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Φίμπι Μπρίτζερς βρέθηκε στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας και η τραγουδίστρια έστειλε ένα μήνυμα αποδοχής της φυσικής εικόνας του σώματος καθώς εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου για τη νέα της ταινία «Primetime» φορώντας φούστα Gucci και χωρίς να έχει ξυρίσει τα πόδια της.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο συμπρωταγωνιστής της Ρόμπερτ Πάτινσον, ενώ πολλοί χρήστες έσπευσαν να την επαινέσουν για την επιλογή της να εμφανιστεί χωρίς να ακολουθήσει τα συνηθισμένα πρότυπα ομορφιάς.

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Ταινία Τραγουδίστρια ξύρισμα ποδιών
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