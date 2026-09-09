Ηράκλειο: Νέα άφιξη μεταναστών – 41 άτομα, μεταξύ τους 3 παιδιά

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Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε σήμερα νωρίς το απόγευμα (09.09) νότια των Καλών Λιμένων. Άμεσα οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές έσπευσαν στο σημείο για την περισυλλογή των μεταναστών.

Συνολικά πρόκειται για 41 άτομα, τα οποία προέρχονται από τρεις διαφορετικές χώρες.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των μεταναστών βρίσκονται 32 άτομα από το Σουδάν, εκ των οποίων δύο γυναίκες και τρία παιδιά ηλικίας 6 μηνών, 2 και 11 ετών. Παράλληλα, στο περιστατικό περιλαμβάνονται 5 άτομα από την Αίγυπτο και 4 από την Ερυθραία.

Οι αλλοδαποί αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο για προσωρινή φιλοξενία.

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