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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Στο Λίντο 26-27 Σεπτεμβρίου το τουρνουά "Νίκος Τούλης"

toulis
clock 18:16 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το 3ο Τουρνουά «Νίκος Τούλης» έρχεται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026 στο Κλειστό Γυμναστήριο Λίντο, σε ένα διήμερο αφιερωμένο στο μπάσκετ και στη μνήμη του Νίκου Τούλη. 

Στο παρκέ θα βρεθούν, όπως τονίζουν οι διοργανωτές, οι Ηράκλειο ΟΑΑ - Τμήμα Μπάσκετ , OFI BC, Ρέθυμνο Cretan Kings και Γ.Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (Τμήμα Μπάσκετ) , σε δυνατές αναμετρήσεις που συνδέουν το σήμερα του κρητικού μπάσκετ με την ιστορία και τους ανθρώπους που το σημάδεψαν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τον αγώνα των Βετεράνων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» – Σ.ΒΕ.Κ.Η..

Η διοργάνωση γίνεται από το Ηράκλειο ΟΑΑ & τους Φίλους του Νίκου Τούλη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου, την ΕΚΑΣΚ και υποστηρικτές τον ΠΣΑΤ το Σύνδεσμος Βετεράνων Καλαθοσφαίρισης Ηρακλειου και το Ε.Α.Κ.Η. . 

Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

18:00 | Εργοτέλης – Ρέθυμνο BC

20:00 | Ηράκλειο OAA – Ο.Φ.Η.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 

17:00 | Βετεράνοι Ηράκλειο – Σ.ΒΕ.Κ.Η.

18:00 | Μικρός Τελικός

20:00 | Απονομές

20:30 | Τελικός

"Δύο ημέρες αφιερωμένες στο μπάσκετ και στη μνήμη του Νίκου Τούλη. Γιατί κάποιες παρουσίες μένουν για πάντα μέσα στο παιχνίδι".

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