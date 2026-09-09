Νίκος Παππάς: Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα απέναντι στα funds

Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για μεταφορά των εγγυήσεων, που σήμερα στηρίζουν τα funds, στον ΕΦΚΑ, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και δημιουργία μεγάλου αποθέματος κοινωνικής κατοικίας παρουσίασε ο Νίκος Παππάς, γραμματέας της ΚΕ του κόμματος και βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών, μιλώντας «Στο Κόκκινο 105,5».

«Πρέπει να αγοραστούν πίσω τα μπουκέτα των ακινήτων. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Το σχέδιο Ηρακλής έχει καταρρεύσει», τόνισε και πρόσθεσε: «Ο ΕΦΚΑ θα λάβει εγγυήσεις, ο ΕΦΚΑ θα συνεργαστεί με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα κάνει ρυθμίσεις δανείων».

Η πρόταση, όπως εξήγησε, ενισχύει ταυτόχρονα τον ΕΦΚΑ, αποκαθιστώντας τη ζημιά 12-14 δισ. ευρώ που υπέστησαν τα ασφαλιστικά ταμεία από το PSI, χωρίς αντίστοιχη δημοσιονομική δαπάνη. «Πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η ζημιά. […] Τι μπορεί να κάνει; Μπορεί να δώσει εγγυήσεις και ο ΕΦΚΑ σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα να ξεκινήσει μια μεγάλη ρύθμιση των δανείων». Παράλληλα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλέστηκε, περίπου 350.000 ακίνητα βρίσκονται σήμερα στα χέρια των funds και «αυτό το απόθεμα μπορεί σε μια περίοδο 2-3 ετών να γίνει το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας».

Για το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει ΔΕΘ, ο Νίκος Παππάς σημείωσε: «Μιλάμε για ένα πακέτο 5 δισ. ευρώ κατ' έτος, το οποίο καλύπτεται κατά το ήμισυ από τα πλεονάσματα και κατά το ήμισυ από φορολόγηση υπερκερδών», με 13ο μισθό, 13η σύνταξη, μειώσεις ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, μείωση ΕΦΚ και περίπου 1 δισ. ευρώ για στεγαστική πολιτική.

Για τον δημοσιονομικό χώρο υπογράμμισε ότι στον νέο ευρωπαϊκό κανόνα «υπάρχουν δυο βασικές ευελιξίες», τα διακριτά μέτρα εσόδων και οι άπαξ δαπάνες, ξεκαθαρίζοντας: «13η σύνταξη χωράει αν αξιοποιείς αυτές τις ευελιξίες». Απαντώντας σε κυβερνητικά στελέχη για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, επανέφερε την πρόσκληση προς το οικονομικό επιτελείο για δημόσια συζήτηση και ζήτησε συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με Μητσοτάκη και Πιερρακάκη. Υπενθύμισε ότι τα δάνεια που αποπληρώνονται πρόωρα έχουν σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ η Ελλάδα σήμερα δανείζεται ακριβότερα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεραπετρίτης για Τουρκία: Έχουμε σενάρια για οτιδήποτε - Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο

Τσουκαλάς: "Η πατρίδα πάνω από το κόμμα" - "Σκληρό ροκ" από ΠΑΣΟΚ κατά Μαξίμου για τα εθνικά θέματα