Σβαρτσενέγκερ: Συνεχίζει και πίνει το ίδιο ρόφημα πρωτεΐνης που τον συνοδεύει από την εποχή του bodybuilding

Στα 79 του χρόνια, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη φυσική κατάσταση, τη δύναμη και την πειθαρχία που μπορεί να εξασφαλίσει ένα υγιές και γυμνασμένο σώμα.

Ο ηθοποιός συνδυάζει τη διατροφή του με καθημερινή άσκηση, έχοντας ως βασικούς στόχους τη φροντίδα της καρδιαγγειακής υγείας, τη διατήρηση της μυϊκής μάζας και τη σταθερή σωματική και πνευματική ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το ρόφημα που δημιούργησε στην εποχή του bodybuilding



Ένα από τα στοιχεία της διατροφής του που δεν έχει εγκαταλείψει είναι το πρωτεϊνικό ρόφημα που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της καριέρας του στο bodybuilding.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Men's Health, ο Σβαρτσενέγκερ εξήγησε ότι δεν θεωρεί απαραίτητο να καταναλώνεται η πρωτεΐνη σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή της ημέρας ή αποκλειστικά μετά την προπόνηση.

«Η πραγματικότητα είναι ότι για το σώμα δεν έχει σημασία, το σώμα απλώς λατρεύει τις πρωτεΐνες και τις βιταμίνες όλη την ημέρα, 24 ώρες το 24ωρο. Γιατί μου λένε ότι πρέπει να το πάρω στις 2 τα ξημερώματα ή στις 3 το απόγευμα ή μετά την προπόνηση; Μπορώ να το πάρω πριν πάω στο γυμναστήριο και μπορώ να το πάρω αφού πάω στο γυμναστήριο. Δεν έχει σημασία».

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