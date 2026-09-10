Η συγκίνηση του Γιώργου Μαζωνάκη στην τελευταία συναυλία του

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δώσει στις 10 Ιουνίου μία μεγάλη συναυλία στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Στο φινάλε της βραδιάς, τραγουδούσε το «Παράξενο Με Μένα». Μάλιστα, ο ίδιος είχε γονατίσει στη σκηνή και στη συνέχεια ευχαρίστησε τους θαυμαστές του, μην μπορώντας να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση.

"Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Σας αγαπώ", λέει και έκρυβε το πρόσωπό του με το χέρι του, πριν κατέβει από τη σκηνή τρέχοντας.

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