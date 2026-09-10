Σητεία: Νέα παιδική χαρά στη Δημοτική Κοινότητα των Αρμένων

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Τη νέα παιδική χαρά στη Δημοτική Κοινότητα των Αρμένων επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Στέλιο Σπυριδάκη και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Παντελή Λιανουδάκη.

Μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Σητείας αναφέρονται τα εξής:

Η νέα παιδική χαρά εντάσσεται στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού του Δήμου Σητείας για τις παιδικές χαρές, με στόχο τη σταδιακή αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων και τη δημιουργία νέων υποδομών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή υλοποιεί με σοβαρό σχεδιασμό τη δέσμευση της για τις δημοτικές κοινότητες και την ενδοχώρα του Δήμου επενδύοντας σε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τις οικογένειες που κατοικούν στους μικρότερους οικισμούς.

Η προσπάθεια συνεχίζεται, με έμφαση στην ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών και στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής όλων δημοτών μας.

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