Ηράκλειο: Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στον ΒΟΑΚ – Κυκλοφοριακό πρόβλημα στον Καρτερό

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στον ΒΟΑΚ, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του στο ρεύμα προς Καρτερό, λίγο πριν από το παλιό ΚΤΕΟ.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι άνδρες, καθώς υπήρχε αρχικά φόβος για εγκλωβισμό. Ωστόσο, οι επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το όχημα και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαία, ενώ λόγω του τροχαίου προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τα αίτια της εκτροπής παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

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