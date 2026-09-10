Μπιφτέκια φούρνου: Το απλό υλικό που τα κάνει αφράτα και ζουμερά

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τα μπιφτέκια φούρνου είναι από τα πιο αγαπημένα και εύκολα φαγητά, όμως πολλές φορές καταλήγουν στεγνά και σφιχτά. Το μυστικό για να βγαίνουν αφράτα και ζουμερά κρύβεται σε ένα πολύ απλό υλικό που υπάρχει σχεδόν σε κάθε κουζίνα: το μουλιασμένο ψωμί.

Το μυστικό;

Το ψωμί βοηθά τον κιμά να κρατήσει την υγρασία του κατά το ψήσιμο και κάνει τα μπιφτέκια πιο μαλακά, χωρίς να διαλύονται. Αρκεί να χρησιμοποιηθεί στη σωστή ποσότητα και να στραγγιστεί καλά πριν προστεθεί στο μείγμα.

Για περίπου 500 γραμμάρια κιμά, δύο φέτες ψωμί είναι αρκετές. Μουλιάζουμε το ψωμί σε λίγο νερό ή γάλα, το στύβουμε πολύ καλά και στη συνέχεια το τρίβουμε μέσα στον κιμά.

Εξίσου σημαντικό είναι να μη ζυμώσουμε υπερβολικά τον κιμά. Όσο περισσότερο πιέζουμε και δουλεύουμε το μείγμα, τόσο πιο σφιχτά μπορεί να γίνουν τα μπιφτέκια.

Ανακατεύουμε λοιπόν τα υλικά μόνο μέχρι να ενωθούν και στη συνέχεια αφήνουμε το μείγμα στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά.

Έτσι δένουν καλύτερα τα αρώματα και τα μπιφτέκια κρατούν το σχήμα τους στο ψήσιμο.

Εύκολη συνταγή



Για περίπου 6 μπιφτέκια θα χρειαστούμε:

500 γρ. μοσχαρίσιο κιμά



2 φέτες ψωμί



1 μέτριο κρεμμύδι τριμμένο



1 αυγό



1 κουταλιά ελαιόλαδο



1 κουταλάκι ρίγανη



λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο



αλάτι



πιπέρι

Προαιρετικά μπορούμε να προσθέσουμε μία κουταλιά μουστάρδα ή λίγο ξίδι, που βοηθούν να γίνει ακόμη πιο νόστιμος ο κιμάς.

Το μυστικό στο ψήσιμο

Πλάθουμε τα μπιφτέκια χωρίς να τα πιέζουμε υπερβολικά και τα τοποθετούμε σε ταψί με λαδόκολλα.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 βαθμούς για περίπου 25-30 λεπτά, ανάλογα με το πάχος τους, γυρίζοντάς τα μία φορά στη μέση του ψησίματος.

Το σημαντικό είναι να μην παραμείνουν στον φούρνο περισσότερο από όσο χρειάζεται, καθώς το υπερβολικό ψήσιμο είναι ένας από τους βασικούς λόγους που τα μπιφτέκια στεγνώνουν.

Το κόλπο στον κιμά

Για ακόμη πιο ζουμερό αποτέλεσμα, μπορούμε να προσθέσουμε στον κιμά λίγο τριμμένο κρεμμύδι μαζί με τα υγρά του. Η υγρασία του κρεμμυδιού, σε συνδυασμό με το μουλιασμένο ψωμί, βοηθά τα μπιφτέκια να παραμένουν μαλακά και αφράτα στο εσωτερικό.

Το αποτέλεσμα είναι μπιφτέκια με ωραία κρούστα εξωτερικά, αλλά ζουμερά και αφράτα μέσα, χωρίς ιδιαίτερο κόπο και χωρίς περίπλοκα υλικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λευκά αθλητικά παπούτσια: Το απλό κόλπο για να φύγουν λεκέδες και κιτρινίλες

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που μπορεί να ξεβουλώσει τον νεροχύτη (βίντεο)

Κράτα τα φίδια ΜΑΚΡΙΑ: Το μυστικό κρύβεται σε αυτές τις 5 κινήσεις



