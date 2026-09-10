Βόλει: Στο Αίγιο για προετοιμασία ο ΟΦΗ – Τα φιλικά προετοιμασίας

Ο ΟΦΗ βρίσκεται στο Αίγιο και το αθλητικό κέντρο Semantron όπου πραγματοποιεί την προετοιμασία του.
Η κρητική ομάδα, στο διάστημα της προετοιμασίας της, θα δώσει δυνατά φιλικά παιχνίδια, σε Αίγιο, Αθήνα και Κρήτη με ομάδες της Volley League.
Ο ΟΦΗ έχει κλείσει να συμμετάσχει σε δυο δυνατά τουρνουά, που διοργανώνουν η Καλαμάτα και ο Πανιώνιος.
Ωστόσο, θα δώσει και άλλους φιλικούς αγώνες. Μέχρι σήμερα έχουν κλειστεί 9 φιλικά παιχνίδια για τον ΟΦΗ.
Συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τις παρακάτω ομάδες:
25/9 Κηφισιά-ΟΦΗ (Ζηρίνειο).
26/9 Φλοίσβος-ΟΦΗ (Σοφία Μπεφόν).
30/9 ΟΦΗ – Καλαμάτα (Semantron-Αίγιο).
3/10 Τουρνουά Καλαμάτας (με Καλαμάτα, Φλοίσβο, Παναθηναϊκό).
4/10 Τουρνουά Καλαμάτας (με Καλαμάτα, Φλοίσβο, Παναθηναϊκό).
7/10 ΟΦΗ-Παμβοχαικός (Semantron-Αίγιο).
10/10 Τουρνουά Πανιωνίου (με Μίλωνα, ΠΑΟΚ, Πανιώνιο).
11/10 τουρνουά Πανιώνιος (με Μίλωνα, ΠΑΟΚ, Πανιώνιο).
17/10 ΟΦΗ – ΟΠΕΡ (Κλειστό ΒΑΚ).
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