ΠΕΜ.10 Σεπ 2026 15:09
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλει: Στο Αίγιο για προετοιμασία ο ΟΦΗ – Τα φιλικά προετοιμασίας

οφη βολει
clock 14:45 | 10/09/2026
writer icon Επιμέλεια: Στέλιος Σβολιαντόπουλος
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο ΟΦΗ βρίσκεται στο Αίγιο και το αθλητικό κέντρο Semantron όπου πραγματοποιεί την προετοιμασία του.

Η κρητική ομάδα, στο διάστημα της προετοιμασίας της, θα δώσει δυνατά φιλικά παιχνίδια, σε Αίγιο, Αθήνα και Κρήτη με ομάδες της Volley League.

Ο ΟΦΗ έχει κλείσει να συμμετάσχει σε δυο δυνατά τουρνουά, που διοργανώνουν η Καλαμάτα και ο Πανιώνιος.

Ωστόσο, θα δώσει και άλλους φιλικούς αγώνες. Μέχρι σήμερα έχουν κλειστεί 9 φιλικά παιχνίδια για τον ΟΦΗ.

Συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τις παρακάτω ομάδες:

25/9 Κηφισιά-ΟΦΗ (Ζηρίνειο).

26/9 Φλοίσβος-ΟΦΗ (Σοφία Μπεφόν).

30/9 ΟΦΗ – Καλαμάτα (Semantron-Αίγιο).

3/10 Τουρνουά Καλαμάτας (με Καλαμάτα, Φλοίσβο, Παναθηναϊκό).

4/10 Τουρνουά Καλαμάτας (με Καλαμάτα, Φλοίσβο, Παναθηναϊκό).

7/10 ΟΦΗ-Παμβοχαικός (Semantron-Αίγιο).

10/10 Τουρνουά Πανιωνίου (με Μίλωνα, ΠΑΟΚ, Πανιώνιο).

11/10 τουρνουά Πανιώνιος (με Μίλωνα, ΠΑΟΚ, Πανιώνιο).

17/10 ΟΦΗ – ΟΠΕΡ (Κλειστό ΒΑΚ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οφη Βόλει
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis