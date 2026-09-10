Stem Cell: Ποιος είναι ο επικεφαλής της «υποτιθέμενης κλινικής» που «έσβησε» ο Μαζωνάκης

Ο ιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος είναι ο επικεφαλής του ιδιωτικού ιατρείου The Stem Cell Clinic επί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι όπου υπέστη ανακοπή το μεσημέρι της Τετάρτης ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό και αναπνοή στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ έκανε λόγο για «υποτιθέμενη κλινική» καθώς υποβαλλόταν σε διαδικασία που ονομάζεται πλασμαφαίρεση.

«Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Εξήγησε ότι η άδεια λειτουργίας είναι για ένα απλό παθολογικό ιατρείο και δεν επιτρέπονται τέτοιες ιατρικές πράξεις γι’ αυτό ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να διενεργήσει έλεγχο.

«Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε», ανέφερε ο υπουργός Υγείας. «Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του», υπογράμμισε. Λίγες ώρες αργότερα με δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό BlueSky ο υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι η κλινική όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απλή άδεια παθολογικού ιατρείου.

Ποιος είναι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος

Μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του ιδιωτικού ιατρείου ο γιατρός δηλώνει ότι «καινοτομεί σε μια νέα εποχή στην ιατρική». Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει τον τίτλο του Ειδικού Παθολόγου, με μεταπτυχιακό και διδακτορική διατριβή στην Αιματολογία, την οποία έκανε σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Αθηνών και το Εθνικό Ινστιτούτο Βιολογικών Προτύπων και Ελέγχου της Βρετανίας.

Δηλώνει ότι έχει σημαντική κλινική εμπειρία του σε μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδας και ενασχόληση με την έρευνα. Τα έτη 2024, 2025 και 2026 κέρδισε το βραβείο του διαγωνισμού «Αετοί της Υγείας». Όπως σημειώνεται στο βιογραφικό της ιστοσελίδας του ιδιωτικού ιατρείου του, οι ερευνητικές του δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα της Αιματολογίας, έχουν οδηγήσει σε σημαντικές συνεισφορές στους τομείς της θρομβοφιλίας, των πολυμορφισμών των αιμοπεταλίων και της μοριακής εργαστηριακής έρευνας.

Από το βιογραφικό μαθαίνουμε ότι η «ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι» λειτουργεί τα τελευταία 15 χρόνια. «Εδώ, συνδυάζει την παραδοσιακή ιατρική με εναλλακτικές θεραπείες, όπως η ομοιοπαθητική και η συμπληρωματική ιατρική, προσφέροντας μια ολιστική προσέγγιση στους πελάτες του.

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Η κλινική Stem Cell που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης

Τι δηλώνει ότι προσφέρει το ιδιωτικό ιατρείο

Στο συγκεκριμένο ιατρείο The Stem Cell Clinic όπως διαφημίζεται, εφαρμόζονται πρωτόκολλα που συνδυάζουν την κλασική ιατρική με συμπληρωματικές, εξατομικευμένες παρεμβάσεις, εστιάζοντας στην αξιοποίηση των φυσικών δυνάμεων αυτοΐασης του ίδιου του ασθενούς. Κεντρικός πυλώνας αυτών των υπηρεσιών είναι η χρήση αυτόλογων βλαστοκυττάρων CD34+, κυττάρων δηλαδή που λαμβάνονται από τον ίδιο τον οργανισμό και επαναχορηγούνται σε αυτόν.

Για τη συλλογή τους αξιοποιείται εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός, που αναλαμβάνει να διαχωρίσει και να απομονώσει τα μονοπύρηνα κύτταρα, μαζί με συμπυκνωμένους αυξητικούς παράγοντες, απευθείας από το περιφερικό αίμα ή τον μυελό των οστών. Τα κύτταρα CD34+ θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά στη βιολογία, καθώς αποτελούν αιμοποιητικά και ενδοθηλιακά προγονικά κύτταρα. Η βασική τους αποστολή είναι να διεγείρουν την αγγειογένεση, δημιουργώντας νέα μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία στους ιστούς όπου τοποθετούνται. Έτσι, αποκαθίσταται η οξυγόνωση και η ροή θρεπτικών συστατικών σε περιοχές που έχουν υποστεί φθορά, εκκινώντας βαθιά κυτταρική αναδόμηση.

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Το «μέτωπο» της αντιγήρανσης και της ιστικής ανάπλασης

Ένα από τα πιο περιζήτητα πεδία εφαρμογής αυτών των θεραπειών αφορά την αντιγήρανση και τη συνολική αναζωογόνηση. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αισθητικές επεμβάσεις που συχνά περιορίζονται στο «γέμισμα» των ρυτίδων με συνθετικά υλικά, η αναγεννητική προσέγγιση στοχεύει στην αποκατάσταση της βιολογικής λειτουργίας των κυττάρων.

Στο δέρμα, η έγχυση των αυτόλογων κυττάρων και των αυξητικών παραγόντων διεγείρει τους ινοβλάστες, πολλαπλασιάζοντας τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Το αποτέλεσμα είναι η ουσιαστική βελτίωση της πυκνότητας του δέρματος και η ανάκτηση της ελαστικότητας, τόσο στο πρόσωπο όσο και στον λαιμό ή τα χέρια. Επιπρόσθετα, η μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης και της αλωπεκίας. Η ενίσχυση της μικροκυκλοφορίας γύρω από τους θύλακες των τριχών ενεργοποιεί εκ νέου τη ρίζα της τρίχας, προσφέροντας πύκνωση με απολύτως φυσικό τρόπο.

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Η αναγεννητική δράση δεν αφορά όμως μόνον την εξωτερική εμφάνιση. Το ίδιο βιολογικό υλικό εφαρμόζεται σε ορθοπαιδικά περιστατικά, όπως σε εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων, στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος και σε χρόνιες τενοντίτιδες, περιορίζοντας τη φλεγμονή και υποστηρίζοντας την αναδόμηση των χόνδρων.

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Η διαφορά από την κλασική πλασμαφαίρεση

Αρκετές φορές οι διαδικασίες αυτές συγχέονται με την πλασμαφαίρεση, όμως η διαφορά τους είναι σημαντική. Η κλασική πλασμαφαίρεση αποτελεί μια αυστηρή, νοσοκομειακού τύπου θεραπεία, η οποία εφαρμόζεται κυρίως σε σοβαρά αυτοάνοσα νοσήματα ή οξείες δηλητηριάσεις. Σε εκείνη την περίπτωση, το πλάσμα του ασθενούς αφαιρείται για να πεταχτούν τα παθογόνα αντισώματα ή οι τοξίνες και αντικαθίσταται από διαλύματα ή ξένο πλάσμα.

Στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ιατρείο, η διαδικασία δεν αποσκοπεί στην απόρριψη αλλά στην υπερσυμπύκνωση. Πρόκειται για μια μορφή εξελιγμένης κυτταραφαίρεσης ή εξαιρετικά πυκνού PRP (πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια). Δεν αφαιρείται τίποτα από τον οργανισμό. Αντιθέτως, απομονώνονται τα πιο δυναμικά κύτταρα του αίματος, συμπυκνώνονται σε ελάχιστα χιλιοστόλιτρα και επιστρέφουν αμέσως στο σώμα ως ισχυρός βιολογικός παράγοντας επούλωσης.

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Πώς γίνεται η θεραπεία στην πράξη

Η εφαρμογή πραγματοποιείται συνήθως σε μία μόνο επίσκεψη. Αρχικά λαμβάνεται μικρή ποσότητα αίματος από το χέρι του ασθενούς, ακριβώς όπως σε έναν απλό εργαστηριακό έλεγχο.

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Στη συνέχεια, το αίμα τοποθετείται στο κλειστό κύκλωμα της συσκευής διαχωρισμού. Μέσα από συγκεκριμένες ρυθμίσεις φυγοκέντρησης, τα ερυθρά αιμοσφαίρια διαχωρίζονται και απομονώνεται το στρώμα που περιέχει τα βλαστοκύτταρα CD34+ και τα αιμοπετάλια. Μέσα σε λίγη ώρα, το εξατομικευμένο κυτταρικό σκεύασμα είναι έτοιμο. Ο γιατρός το επαναχορηγεί με λεπτές ενέσεις απευθείας στα σημεία που χρειάζονται αναγέννηση, ολοκληρώνοντας την διαδικασία.

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