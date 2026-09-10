Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Αλγκουαθίλ - Ντεμπούτο στον πάγκο κόντρα στον ΟΦΗ

Νέα εποχή ξεκινά στον Ολυμπιακό, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί πλέον παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να αναλαμβάνει τα ηνία των «ερυθρόλευκων».

Ο Βάσκος τεχνικός ανακοινώθηκε επίσημα από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και σήμερα αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση στο Ρέντη, παίρνοντας για πρώτη φορά επαφή με τους νέους του ποδοσφαιριστές και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα το κάνει το ντεμπούτο του, το Σάββατο (12/9-19:00), στο ματς πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη.

Ο Αλγκουαθίλ γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1971 και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την πολυετή και ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία του στον πάγκο της Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Τον Δεκέμβριο του 2018 ανέλαβε την πρώτη ομάδα και μέσα στα επόμενα χρόνια κατάφερε να αλλάξει το αγωνιστικό προφίλ του συλλόγου. Υπό την καθοδήγησή του, η Ρεάλ Σοσιεδάδ καθιερώθηκε στις κορυφαίες θέσεις του ισπανικού πρωταθλήματος και εξασφάλισε επανειλημμένα την παρουσία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, φτάνοντας μάλιστα μέχρι και το Champions League.

Η κορυφαία στιγμή της παρουσίας του στον σύλλογο ήρθε με την κατάκτηση του Copa del Rey το 2020. Ο τελικός διεξήχθη το 2021, λόγω της πανδημίας, με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ να επικρατεί της Αθλέτικ Μπιλμπάο, κατακτώντας έναν σημαντικό τίτλο απέναντι στη μεγάλη της αντίπαλο.

Ο Αλγκουαθίλ αποχώρησε οικειοθελώς από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο τέλος της σεζόν 2024-25, έχοντας αφήσει έντονο το αποτύπωμά του στον σύλλογο.

Τον Ιούλιο του 2025 έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, μετακομίζοντας στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Σαμπάμπ. Η παρουσία του εκεί, ωστόσο, δεν είχε την ίδια διάρκεια, καθώς μετά από μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων οι δύο πλευρές αποφάσισαν να λύσουν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους τον Φεβρουάριο του 2026.

Πλέον, ο Αλγκουαθίλ επιστρέφει στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σκηνή για λογαριασμό του Ολυμπιακού, έχοντας μπροστά του μια νέα μεγάλη πρόκληση.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Βάσκος αγωνιζόταν στη θέση του δεξιού αμυντικού, ενώ κατέγραψε περισσότερες από 300 επαγγελματικές συμμετοχές στην καριέρα του. Η εμπειρία του τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής αποτελεί ένα από τα σημαντικά στοιχεία στα οποία ποντάρει ο Ολυμπιακός για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η πρώτη προπόνηση στο Ρέντη αναμένεται πλέον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Αλγκουαθίλ θα αρχίσει να εφαρμόζει τη δική του φιλοσοφία και να αξιολογεί το υπάρχον ρόστερ, έχοντας ως στόχο να οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στις επόμενες αγωνιστικές τους προκλήσεις.

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