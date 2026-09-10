Θρήνος στον Πύργο: Το τελευταίο «αντίο» στον αδικοχαμένο πιλότο του Phantom, Γιάννη Μπλέσια

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και βαθύ πένθος πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (10/9) στον Πύργο η εξόδιος ακολουθία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, όταν το μαχητικό F-4E Phantom συνετρίβη στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο πλαίσιο της Athens Flying Week.

Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και πλήθος πολιτών, προκειμένου να αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά τον άτυχο αεροπόρο. Η τελετή ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με τους παρευρισκόμενους να αποτίουν φόρο τιμής στον χειριστή του μοιραίου Phantom με ένα θερμό χειροκρότημα.

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Στην κηδεία παρέστη και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, τιμώντας τη μνήμη του επισμηναγού και την πολυετή προσφορά του στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Γιάννης Μπλέσιας, 40 ετών, υπηρετούσε ως ιπτάμενος στην Πολεμική Αεροπορία. Ήταν παντρεμένος με τη φαρμακοποιό Ρούλα Κυριακοπούλου και μαζί είχαν αποκτήσει έναν γιο, ηλικίας μόλις πέντε ετών. Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε κατά την πτήση του F-4E Phantom, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τόσο ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας όσο και ο 37χρονος σμηναγός Δημήτρης Πέτρου.

Η κηδεία του δεύτερου πιλότου του μοιραίου αεροσκάφους, σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, έχει προγραμματιστεί για τις 16:30 στον Κατσικά Ιωαννίνων.

*Φωτογραφίες: Eurokinissi

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