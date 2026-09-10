Άγριο "σφυροκόπημα" ΠΑΣΟΚ σε Τσίπρα: "Εμφανίστηκε σαν να προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση"

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Σε μια μετωπική επίθεση εναντίον του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, προχώρησε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του και τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η Χαριλάου Τρικούπη εξαπέλυσε βαρείς χαρακτηρισμούς, αμφισβητώντας ευθέως την προσπάθεια του κ. Τσίπρα να παρουσιαστεί ως ο αναγεννητής του προοδευτικού χώρου.

Το παρασκήνιο της σύγκρουσης

Η αφορμή δόθηκε από τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού για το πολιτικό σκηνικό, τις αναγκαίες συνεργασίες, αλλά και τις συζητήσεις γύρω από τις νέες διεργασίες στην Κεντροαριστερά. Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε άμεσα, εκδίδοντας μια ανακοίνωση-κόλαφο μέσω του Γραφείου Τύπου του.

Στο σχόλιό του, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει χαρακτηριστικά ότι ο κ. Τσίπρας «εμφανίστηκε χθες λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα και προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση». Με τη φράση αυτή, το κόμμα τον κατηγορεί ότι επιχειρεί εσκεμμένα να εμφανιστεί αποκομμένος από το κυβερνητικό του παρελθόν, διαγράφοντας την προηγούμενη πολιτική του διαδρομή.«Αποτυχημένος πρωθυπουργός και αρχηγός»

Η κριτική της Χαριλάου Τρικούπη δεν περιορίστηκε εκεί, αλλά προχώρησε σε μια συνολική αποτίμηση της πορείας του Αλέξη Τσίπρα, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα

Το ΠΑΣΟΚ τον χαρακτηρίζει ευθέως ως «αποτυχημένο πρωθυπουργό»

Του καταλογίζει τον τίτλο του «αποτυχημένου αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Υπογραμμίζεται ότι η πολιτική του πορεία δεν κρίνεται τώρα, αλλά έχει ήδη αξιολογηθεί και κριθεί επανειλημμένα από την εκλογική ετυμηγορία των ίδιων των πολιτών στις κάλπες.

Το πολιτικό διακύβευμα

Η σφοδρότητα της ανακοίνωσης αποτυπώνει το κλίμα έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί στον σοσιαλιστικό και αριστερό χώρο.

Το ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν προτίθεται να δώσει «συγχωροχάρτι» ή να επιτρέψει στον πρώην πρωθυπουργό να ηγηθεί των εξελίξεων για την ανασύνθεση της παράταξης, υπενθυμίζοντας διαρκώς τα πεπραγμένα της περιόδου της διακυβέρνησής του.

Οι επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η μάχη για την κυριαρχία στον προοδευτικό χώρο φαίνεται πως χοντραίνει επικίνδυνα.

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