Ηράκλειο: Αισθητήρες στους δρόμους για την παράνομη στάθμευση

Ένα νέο σύστημα ελεγχόμενης και αποτρεπτικής στάθμευσης προετοιμάζει ο Δήμος Ηρακλείου, με στόχο να αλλάξει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η στάθμευση στην πόλη, αλλά και να περιοριστούν τα φαινόμενα παράνομης στάθμευσης σε σημεία όπου δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία.

Πρόκειται για ένα σύστημα που θα βασίζεται σε εκατοντάδες αισθητήρες, οι οποίοι τοποθετούνται στην άσφαλτο και θα μεταφέρουν την απαραίτητη πληροφορία σε πραγματικό χρόνο. Όπως εξήγησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου, Τάσος Τσατσάκης, το έργο εντάσσεται στον σχεδιασμό για μια πιο «έξυπνη» πόλη και προβλέπει συνολικά 870 αισθητήρες ελεγχόμενης στάθμευσης εκ των οποίων οι 70 αισθητήρες αποτρεπτικής στάθμευσης.

Οι τελευταίοι αφορούν κυρίως σημεία στα οποία η παράνομη στάθμευση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, όπως πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών και σημεία του οδικού δικτύου όπου ένα όχημα μπορεί να εμποδίσει την κυκλοφορία. Οι αισθητήρες είναι τοποθετημένοι μέσα στην άσφαλτο και ουσιαστικά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί από τον οδηγό. Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί περίπου 570 αισθητήρες σε διάφορα κεντρικά σημεία της πόλης, ενώ ο στόχος που έχει τεθεί είναι να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και των υπόλοιπων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Αμέσως μετά αναμένεται να ξεκινήσει δοκιμαστική λειτουργία, προκειμένου να ελεγχθεί στην πράξη τόσο η λειτουργία των αισθητήρων όσο και η εφαρμογή μέσω της οποίας θα μεταδίδονται οι πληροφορίες. Το σύστημα, σύμφωνα με τον κ. Τσατσάκη, θα συνδέεται με πληροφοριακές πινακίδες, αλλά και με εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν τόσο οι πολίτες όσο και η Δημοτική Αστυνομία. Έτσι, η Δημοτική Αστυνομία θα μπορεί να λαμβάνει ενημέρωση για τις θέσεις και τα σημεία στα οποία υπάρχει παράβαση ή παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει. Παράλληλα, για τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης θα υπάρχει ένα διαφορετικό καθεστώς, καθώς οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν πού μπορούν να σταθμεύουν και με ποιους όρους.

Ωστόσο, πριν το σύστημα περάσει από τη δοκιμαστική στην κανονική λειτουργία, απαιτείται μια σημαντική απόφαση από τον Δήμο Ηρακλείου. Πρόκειται για την κανονιστική απόφαση που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής. Εκεί θα οριστούν οι ζώνες στάθμευσης, το τίμημα που θα καταβάλλεται για κάθε θέση, αλλά και οι κατηγορίες πολιτών ή οχημάτων που θα εξαιρούνται από την καταβολή τέλους. Με άλλα λόγια, θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο για τον οδηγό, ώστε να γνωρίζει πού μπορεί να παρκάρει, πόσο θα πληρώνει και ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις του.

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