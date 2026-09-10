Κύπελλο Ελλάδας: Μάχη στην Τρίπολη στις 17:45 για Αστέρα και Άρη

Στη μάχη της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ρίχνονται Αστέρας Τρίπολης και Άρης, με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 17:45 και αποτελεί το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η 2η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Αστέρας AKTOR μπαίνει στη διοργάνωση μετά τη δικαίωσή του στην υπόθεση με τον Λεβαδειακό. Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έκανε δεκτή την έφεση των Αρκάδων και έτσι η ομάδα της Τρίπολης πήρε τη θέση του Λεβαδειακού στη League Phase.

Από την άλλη πλευρά, ο Άρης έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase και θέλει να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Αρκάδες. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν επικρατήσει με 2-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας στον 2ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου.

Η αναμέτρηση αρχίζει στις 17:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΣΚΑΪ.





Το πανόραμα του Κυπέλλου

1η αγωνιστική



Βόλος Elabet – Καλαμάτα 2-2



Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2



Μαρκό – Κηφισιά 2-2



ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-4



Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Αθηνών 0-1



ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0



Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0





2η αγωνιστική



Ολυμπιακός - Βόλος 3-2



ΟΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης 3-0



Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου



17:45 Αστέρας AKTOR - Άρης («Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»)

3η Αγωνιστική (16/9)



Άρης – Μαρκό



Καλαμάτα – ΑΕΛ



Κηφισιά – Παναθηναϊκός



Ατρόμητος Αθηνών – ΠΑΟΚ



Νίκη Βόλου – Αστέρας

4η Αγωνιστική (28/10)



Αστέρας – Κηφισιά



Παναθηναϊκός – Άρης



ΠΑΟΚ – ΑΕΚ



ΑΕΛ – ΟΦΗ



Βόλος – Ατρόμητος Αθηνών



Μαρκό – Ολυμπιακός



Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα



Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου

5η Αγωνιστική (2/12)



ΑΕΚ – Αστέρας



Άρης – Πανσερραϊκός



Ατρόμητος Αθηνών – Νέστος Χρυσούπολης



Καλαμάτα – ΠΑΟΚ



Κηφισιά – ΑΕΛ



Νίκη Βόλου – Μαρκό



Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός



ΟΦΗ – Βολος

Η βαθμολογία



1. Ολυμπιακός 6



2. ΟΦΗ 4



3. ΑΕΚ 3



4. Ατρόμητος 3



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5. Παναθηναϊκός 3



6. Καλαμάτα 1



7. Κηφισιά



8. Μαρκό 1

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9. Βόλος 1



10. ΠΑΟΚ 1



11. Άρης 0



12. Αστέρας AKTOR 0



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13. Νίκη Βόλου 0



14. Πανσερραϊκός 0



15. ΑΕΛ 0



16. Νέστος Χρυσούπολης 0

* Άρης και Αστέρας δεν έχουν αγώνα ακόμα. Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Βόλος Elabet και Νέστος έχουν ματς περισσότερο.

Κριτήρια ισοβαθμίας



Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων



2. Η καλύτερη επίθεση



3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας



4 Οι περισσότερες νίκες



5. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας



6. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.

Τα ζευγάρια στα playoffs



5ος με 12ο



6ος με 11ο



7ος με 10ο



8ος με 9ο

2. Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Τα προημιτελικά



Στους προημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase. Στη συγκεκριμένη φάση, τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών αγώνων που θα προκύψουν είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός αγώνας: Ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).



2ος προημιτελικός αγώνας: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).



3ος προημιτελικός αγώνας: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).



4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στην βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.

Τα ημιτελικά



Οι ημιτελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σε διπλά παιχνίδια, χωρίς να ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Αν χρειαστεί, θα υπάρξει παράταση και πέναλτι. Επίσης, ο τελικός θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 22 Μαϊου 2027 με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα που προέρχεται από τον πρώτο ημιτελικό.

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