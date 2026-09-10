Στον "αέρα" οι αγροτικές επιδοτήσεις - "Σέρνεται" το ΟΣΔΕ

Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στην πλατφόρμα του ΟΣΔΕ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών, με την κατάσταση να προκαλεί έντονη ανησυχία και στην Κρήτη. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο διευθύνων σύμβουλος της Proactive, Νίκος Μπουνάκης, το σύστημα εξακολουθεί να παρουσιάζει δυσλειτουργίες, ενώ καθημερινά γίνονται διορθώσεις χωρίς μέχρι σήμερα να έχει καταστεί πλήρως λειτουργικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε πανελλαδικό επίπεδο μόλις το 1 με 2% των δηλώσεων έχει ολοκληρωθεί, ενώ περίπου 8.000 αιτήσεις που εμφανίζονται στο σύστημα είναι απλές δηλώσεις και όχι ολοκληρωμένες αιτήσεις, την ώρα που θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί περίπου 600.000.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον αφορά και την προκαταβολή του Οκτωβρίου, καθώς είχε δοθεί η προθεσμία της 15ης Σεπτεμβρίου για την υποβολή των αιτήσεων, ώστε να μπορούν να πληρωθούν οι παραγωγοί. Με τα σημερινά δεδομένα, ωστόσο, ο στόχος αυτός μοιάζει εξαιρετικά δύσκολος, ενώ παραμένει ασαφές και το θεσμικό πλαίσιο για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Ο κ. Μπουνάκης σημείωσε ότι σε άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, η διαδικασία έχει ήδη ολοκληρωθεί και έχουν δοθεί προκαταβολές στους παραγωγούς, υπογραμμίζοντας ότι κανονικά το σύστημα θα έπρεπε να ανοίγει από τον Μάρτιο, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την υποβολή και τους απαιτούμενους ελέγχους.

Αύριο, όπως ανέφερε, αναμένεται πανκρήτεια συνάντηση των ιδιοκτητών των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων, προκειμένου να εξεταστούν τα επόμενα βήματα. Την ίδια ώρα, χιλιάδες παραγωγοί στην Κρήτη παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, χωρίς να γνωρίζουν ακόμη αν και πότε θα λάβουν την προκαταβολή που περίμεναν τον Οκτώβριο.

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