«Σπίτι μου 3»: Δάνεια έως 230.000 ευρώ και κατοικίες έως 300.000 ευρώ

Νέα δεδομένα για την αγορά πρώτης κατοικίας φέρνει το «Σπίτι μου 3», με την κυβέρνηση να διευρύνει σημαντικά τα όρια του προγράμματος σε σχέση με τους δύο προηγούμενους κύκλους.

Στόχος είναι να αυξηθούν οι διαθέσιμες επιλογές για τους ενδιαφερόμενους, σε μια αγορά όπου η άνοδος των τιμών έχει περιορίσει αισθητά τον αριθμό των ακινήτων που μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα επιδοτούμενης χρηματοδότησης.

Στα 300.000 ευρώ το όριο της κατοικίας

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την αξία του ακινήτου. Το ανώτατο όριο αυξάνεται στις 300.000 ευρώ, από 250.000 ευρώ που ίσχυε στους προηγούμενους κύκλους.

Η αλλαγή αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι υψηλές τιμές στην αγορά κατοικίας έχουν περιορίσει τις επιλογές των υποψήφιων δικαιούχων. Η αύξηση του ορίου εκτιμάται ότι θα διευρύνει τη δεξαμενή των ακινήτων που μπορούν να εξεταστούν από τα νοικοκυριά που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Παράλληλα, το ανώτατο ποσό του δανείου αυξάνεται στις 230.000 ευρώ, από 190.000 ευρώ προηγουμένως.

Έως 90% η χρηματοδότηση

Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για το ποσοστό χρηματοδότησης. Στο «Σπίτι μου 3» η χρηματοδότηση μπορεί να φτάνει έως το 90% της αξίας του ακινήτου, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην αγορά για νοικοκυριά που δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν υψηλή ίδια συμμετοχή. Η συγκεκριμένη παράμετρος αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του αυξημένου κόστους αγοράς κατοικίας, καθώς το απαιτούμενο κεφάλαιο που πρέπει να διαθέσει ο αγοραστής αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Διευρύνεται και το ηλικιακό όριο

Αλλαγή προβλέπεται και στο ηλικιακό κριτήριο. Το όριο αυξάνεται έως τα 55 έτη, από τα 50 έτη που ίσχυαν προηγουμένως. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται ο κύκλος των νοικοκυριών που μπορούν να εξετάσουν την ένταξή τους στο πρόγραμμα, ενώ παράλληλα διατηρείται ο βασικός προσανατολισμός του «Σπίτι μου» στη διευκόλυνση της απόκτησης πρώτης κατοικίας.

Μεγαλύτερη «ανάσα» για οικογένειες με παιδιά

Πιο ευνοϊκή γίνεται και η προσαύξηση του οικογενειακού εισοδηματικού ορίου. Συγκεκριμένα, η προσαύξηση αυξάνεται στις 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, από 5.000 ευρώ που προβλεπόταν στους προηγούμενους κύκλους. Η αλλαγή αυτή διευρύνει τα εισοδηματικά περιθώρια για οικογένειες με παιδιά, επιτρέποντας σε περισσότερα νοικοκυριά να εξετάσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Στόχος έως 20.000 νοικοκυριά

Το «Σπίτι μου 3» έρχεται μετά την υψηλή ζήτηση που καταγράφηκε στους προηγούμενους κύκλους. Παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η άνοδος των τιμών των ακινήτων, τόσο το «Σπίτι μου» όσο και το «Σπίτι μου ΙΙ» εμφάνισαν υψηλά ποσοστά απορρόφησης, αναδεικνύοντας τη μεγάλη ζήτηση για εργαλεία που διευκολύνουν την αγορά πρώτης κατοικίας. Οι πόροι του νέου κύκλου, συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, προορίζονται για τη στήριξη περισσότερων νοικοκυριών, με τον σχεδιασμό να στοχεύει στην απόκτηση κατοικίας από περίπου 15.000 έως 20.000 νοικοκυριά.

Με τα νέα όρια, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα από τα βασικά προβλήματα των προηγούμενων προγραμμάτων: την περιορισμένη προσφορά ακινήτων που μπορούσαν να καλύψουν τα κριτήρια, σε μια αγορά όπου οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Έτσι, το «Σπίτι μου 3» διευρύνει τα περιθώρια τόσο ως προς την ηλικία και την αξία του ακινήτου όσο και ως προς το ύψος της χρηματοδότησης και τα εισοδηματικά κριτήρια, με στόχο να καταστεί προσβάσιμη η αγορά πρώτης κατοικίας σε περισσότερα νοικοκυριά.

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