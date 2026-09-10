Γιώργος Μαζωνάκης: Τα κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατό του – Τι μπαίνει στο μικροσκόπιο

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Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται πλέον το σύνολο των γεγονότων που προηγήθηκαν της κατάρρευσης και του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη στην οποία υποβλήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε, αλλά και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν την ξαφνική επιδείνωση της κατάστασής του.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο τόσο της αστυνομικής έρευνας όσο και του ελέγχου που έχει ζητηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Το ραντεβού στο Κολωνάκι πριν από τη μοιραία ημέρα

Το νήμα της υπόθεσης αρχίζει περίπου ένα 24ωρο πριν από την κατάρρευση του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, την Τρίτη (9/9) το μεσημέρι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματισμένο ραντεβού σε ιδιωτικό ιατρείο στην περιοχή του Κολωνακίου, όπου επρόκειτο να συζητήσει και να προχωρήσει σε συγκεκριμένη θεραπεία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον γιατρό για τη θεραπεία που θα ακολουθούσε, με στόχο, όπως αναφέρθηκε, την αναζωογόνηση του οργανισμού του και την ενίσχυσή του ενόψει των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

Το ραντεβού πραγματοποιήθηκε και, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, συμφωνήθηκε η διαδικασία που θα ακολουθούσε την επόμενη ημέρα.

Έτσι, περίπου 24 ώρες αργότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στον συγκεκριμένο χώρο προκειμένου να υποβληθεί στη θεραπεία.

Η είσοδος στην κλινική και η ξαφνική αδιαθεσία

Το απόγευμα της επόμενης ημέρας ο 54χρονος καλλιτέχνης έφτασε στην ιδιωτική δομή και ξεκίνησε η διαδικασία.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και συγκεκριμένα όταν επιχειρήθηκε να τοποθετηθεί φλεβοκαθετήρας, ο Γιώργος Μαζωνάκης αισθάνθηκε πολύ έντονους πόνους στο στήθος.

Η κατάσταση κρίθηκε άμεσα σοβαρή και οι άνθρωποι που βρίσκονταν στον χώρο προχώρησαν στην κλήση του ΕΚΑΒ.

Η ώρα της κλήσης έχει ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα και αποτελεί ένα από τα στοιχεία που αναμένεται να εξεταστούν λεπτομερώς από τις Αρχές.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ και τα κρίσιμα λεπτά

Σύμφωνα με το χρονικό που έχει μεταδοθεί, το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε στις 16:21. Στο σημείο έφτασε αρχικά διασώστης με μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ, περίπου επτά λεπτά αργότερα, προκειμένου να παράσχει άμεσα τις πρώτες βοήθειες.

Οι διασώστες ξεκίνησαν προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, καθώς η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν εξαιρετικά κρίσιμη.

Ακολούθησε η άφιξη ασθενοφόρου και η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς». Σύμφωνα με το επίσημο χρονικό του νοσοκομείου, ο τραγουδιστής έφτασε στις 16:45, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό.

Το 55λεπτο θρίλερ στο «Ελπίς»

Από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο «Ελπίς» ξεκίνησε μια νέα, δραματική μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Οι γιατροί του νοσοκομείου προχώρησαν σε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και ανάταξης, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 54χρονος δεν κατάφερε να επανέλθει. Η προσπάθεια συνεχίστηκε για περίπου 55 λεπτά. Στις 17:40 καταγράφηκε επίσημα ο θάνατός του.

Η έρευνα της Αστυνομίας ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή

Μετά την είδηση του θανάτου, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Την έρευνα και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, ενώ στην έρευνα συμμετέχουν και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και εάν προκύπτουν τυχόν αξιόποινες πράξεις που συνδέονται με τον θάνατό του.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην ιδιωτική κλινική, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανασύνθεση των γεγονότων.

Στη ΓΑΔΑ ο γιατρός και η σύζυγός του

Αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 20:00, προσήχθησαν για κατάθεση ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του, η οποία είναι γυναικολόγος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του χώρου φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη θεραπεία και ότι τη διαχείριση των ασθενών και των θεραπειών είχε η σύζυγός του.

Η συγκεκριμένη θέση, ωστόσο, αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τον ακριβή ρόλο κάθε προσώπου, αλλά και τις ευθύνες που ενδεχομένως απορρέουν από την ιδιοκτησία και τη λειτουργία του χώρου.

Στη συνέχεια κατέθεσε και η σύζυγός του, η οποία φέρεται να περιέγραψε στους αστυνομικούς όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του Γιώργου Μαζωνάκη στον χώρο.

Οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η δικογραφία παραμένει ανοιχτή.

Ποιος έκανε τελικά την ιατρική πράξη;

Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η έρευνα είναι ποιος ακριβώς πραγματοποίησε την ιατρική πράξη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι Αρχές εξετάζουν ποιος είχε τον άμεσο ρόλο στη διαδικασία, ποια ήταν η ειδικότητά του, ποια ήταν η προβλεπόμενη διαδικασία και εάν τηρήθηκαν όλα τα απαιτούμενα πρωτόκολλα.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί εάν στη διαδικασία συμμετείχαν και άλλα πρόσωπα ή γιατροί που δεν έχουν μέχρι στιγμής βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Η πλασμαφαίρεση στο επίκεντρο της έρευνας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε μεταβεί στον συγκεκριμένο χώρο για πλασμαφαίρεση.

Το εάν πράγματι πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, ποιος την πραγματοποίησε και κάτω από ποιες συνθήκες είναι ζητήματα που αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την έρευνα.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν είχαν προηγηθεί οι απαιτούμενες εξετάσεις, εάν είχε ληφθεί πλήρες ιατρικό ιστορικό και εάν είχαν αξιολογηθεί τυχόν παράγοντες κινδύνου ή αντενδείξεις.

Το κρίσιμο ζήτημα της άδειας λειτουργίας

Παράλληλα, ιδιαίτερη διάσταση έχει πάρει το θέμα της άδειας λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο χώρος φέρεται να είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και όχι άδεια που να καλύπτει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη.

Για τον λόγο αυτό ζήτησε την άμεση διενέργεια ελέγχου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Ο έλεγχος αφορά τον φάκελο του χώρου, την άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο για το οποίο είχε αδειοδοτηθεί και, κυρίως, τις ιατρικές πράξεις που επιτρεπόταν να πραγματοποιούνται σε αυτόν.

Μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, το συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει υπό διερεύνηση.

Παράλληλη έρευνα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης έδωσε εντολή να ξεκινήσει άμεσα ο προβλεπόμενος έλεγχος στον χώρο.

Οι ελεγκτές καλούνται να εξετάσουν εάν η λειτουργία του ιατρείου ήταν σύμφωνη με την άδεια που είχε λάβει και εάν οι συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις μπορούσαν νόμιμα να πραγματοποιούνται εκεί.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου αναμένεται να αποτελέσουν ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο για την πλήρη εικόνα της υπόθεσης.

Στο μικροσκόπιο και η κλήση του ΕΚΑΒ

Ιδιαίτερη σημασία για την αστυνομική έρευνα έχει και το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ. Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν την ακριβή ώρα της κλήσης, τι περιγράφηκε στους διασώστες, ποια ήταν η κατάσταση του ασθενούς τη στιγμή της κλήσης και εάν μεταφέρθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.

Παράλληλα, θα συγκριθούν τα στοιχεία του ΕΚΑΒ με τις καταθέσεις των προσώπων που βρίσκονταν στην κλινική και με το ιατρικό ιστορικό που θα συγκεντρωθεί.

Οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις

Η αστυνομική έρευνα δεν περιορίζεται στους δύο γιατρούς. Αναμένεται να εξεταστούν και άλλα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την άφιξή του στην κλινική, κατά την παραμονή του εκεί, αλλά και κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Στόχος είναι να ανασυντεθεί λεπτό προς λεπτό η ακολουθία των γεγονότων:

Τι έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από την ιατρική πράξη, ποιες εξετάσεις είχαν προηγηθεί, ποιος ανέλαβε τη διαδικασία, τι ακριβώς συνέβη κατά την τοποθέτηση του καθετήρα, πότε εμφανίστηκαν τα συμπτώματα, πότε κλήθηκε το ΕΚΑΒ και τι συνέβη μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο «Ελπίς».

Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει τις κρίσιμες απαντήσεις

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται πλέον τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής διερεύνησης. Το βασικό ερώτημα είναι ποια ήταν η αιτία της ανακοπής και του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και εάν μπορεί να διαπιστωθεί οποιαδήποτε αιτιώδης σχέση με την ιατρική πράξη που προηγήθηκε.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το εάν υπήρξε ιατρικό λάθος, παράλειψη ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη.

Η έρευνα της Ασφάλειας, ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου, οι καταθέσεις, τα στοιχεία του ΕΚΑΒ και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πηγή: ΕΡΤ

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