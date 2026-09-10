Μεσολόγγι: 14χρονος με μηχανή παρέσυρε μητέρα και τα δύο παιδιά της

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μητέρας που κινούνταν με καρότσι και είχε μαζί της τα δύο παιδιά της σημειώθηκε χθες το πρωί στην Κατοχή Μεσολογγίου.







Σύμφωνα με το agrinionews.gr η μητέρα και τα δύο παιδιά παρασύρθηκαν από μηχανή που οδηγούσε ανήλικος. Η γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου Μεσολογγίου. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου εξετάστηκαν και πήραν εξιτήριο.







Ο ανήλικος οδηγός, μετά το τροχαίο, μετέβη στο νοσοκομείο, όπου και εντοπίστηκε από τις Αρχές. Περαιτέρω στοιχεία για την υπόθεση θα προκύψουν από την έρευνα της αστυνομίας. O πατέρας του 14χρονου συνελήφθη. Κατηγορείται για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.







Παράλληλα, αναζητείται η μητέρα του ανήλικου, σε βάρος της οποίας έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραμέληση εποπτείας.



Ο συλληφθείς πατέρας πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.

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