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ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: 14χρονος με μηχανή παρέσυρε μητέρα και τα δύο παιδιά της

ΕΚΑΒ
clock 15:26 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μητέρας που κινούνταν με καρότσι και είχε μαζί της τα δύο παιδιά της σημειώθηκε χθες το πρωί στην Κατοχή Μεσολογγίου.



Σύμφωνα με το agrinionews.gr η μητέρα και τα δύο παιδιά παρασύρθηκαν από μηχανή που οδηγούσε ανήλικος. Η γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου Μεσολογγίου. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου εξετάστηκαν και πήραν εξιτήριο.



Ο ανήλικος οδηγός, μετά το τροχαίο, μετέβη στο νοσοκομείο, όπου και εντοπίστηκε από τις Αρχές. Περαιτέρω στοιχεία για την υπόθεση θα προκύψουν από την έρευνα της αστυνομίας. O πατέρας του 14χρονου συνελήφθη. Κατηγορείται  για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.



Παράλληλα, αναζητείται η μητέρα του ανήλικου, σε βάρος της οποίας έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραμέληση εποπτείας.

 Ο συλληφθείς πατέρας πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.

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