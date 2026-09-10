Νέο λατομείο στη Χερσόνησο: Στο «πόδι» οι κάτοικοι - Τι αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του Μοχού

Επταμελής επιτροπή αγώνα συστάθηκε χθες στον Μοχό, σηματοδοτώντας την οργανωμένη πλέον αντίδραση κατοίκων και φορέων απέναντι στον σχεδιασμό για τη δημιουργία λατομείου στη θέση «Φουσκές».

Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μοχού, Μανόλης Μορφουλάκης, η χθεσινή σύσκεψη είχε μεγάλη συμμετοχή, καθώς στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν κάτοικοι όχι μόνο του Μοχού αλλά και των γύρω περιοχών που εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν από τη λειτουργία του λατομείου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη διευθυντές ξενοδοχειακών μονάδων της περιοχής, ενώ το «παρών» έδωσε και ο δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Η συγκρότηση της επιτροπής αποτελεί το πρώτο οργανωμένο βήμα για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Μορφουλάκη, η επιτροπή θα προχωρήσει στην προετοιμασία υπομνήματος, το οποίο θα αποσταλεί τόσο στην Περιφέρεια Κρήτης όσο και στο Υπουργείο Υποδομών, με στόχο να καταγραφούν οι θέσεις και οι αντιρρήσεις της τοπικής κοινωνίας για τη σχεδιαζόμενη χωροθέτηση.

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(Από τη συνεδρίαση που έγινε στον Μοχό)

Οι κάτοικοι εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εξόρυξη και επεξεργασία υλικών στην περιοχή, καθώς και για την επιβάρυνση του οδικού δικτύου από τη μεταφορά τους.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, που έχει προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου. Η επιτροπή αγώνα προετοιμάζει δυναμική παρουσία κατοίκων και φορέων στη συνεδρίαση, προκειμένου να εκφραστεί δημόσια και με οργανωμένο τρόπο η αντίθεση στο σχέδιο.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενταθούν οι επαφές και οι παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς, με την τοπική κοινωνία να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις και να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την αποτροπή της χωροθέτησης του λατομείου στις «Φουσκές».

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