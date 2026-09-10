Φωτιά σε φορτηγό πλοίο στην Κίνα: Μεγάλος αριθμός θυμάτων -Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης (βίντεο)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν για επισκευές σε ναυπηγείο στο Κινγκντάο, στην ανατολική Κίνα, με τις κινεζικές αρχές να κάνουν λόγο για μεγάλο αριθμό θυμάτων.
Σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:15 το πρωί στο ξένης σημαίας φορτηγό πλοίο στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου Beihai Shipyard.
20人不幸遇难！9月10日11时15分许，山东青岛市北海造船有限公司一艘外籍货轮靠港维修期间起火，造成重大人员伤亡。 pic.twitter.com/zf6DoY6TNl
— 作家崔成浩 (@cuichenghao) September 10, 2026
Κινεζικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς.
Σύμφωνα με τους Global Times από τα 42 άτομα που βρίσκονταν στο φορτηγό πλοίο, όταν ξέσπασε η φωτιά, 12 απομακρύνθηκαν εγκαίρως, πέντε τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και οι λοιποί 25 αγνοούνταν. Οι διασώστες βρήκαν αργότερα νεκρούς 20 από τους αγνοούμενους.
#Update: There were 42 people on board when the fire broke out at around 11:15 am. Twelve were safely evacuated, five were injured and taken to hospital with stable vital signs, and 25 were initially reported missing. By 5:30 pm, rescuers had found 20 of the missing people, all… https://t.co/RBMiG9VMgK
— Global Times (@globaltimesnews) September 10, 2026
Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος αριθμός νεκρών ή αγνοουμένων.
Φωτιά στο πλοίο «Ocean Melody»
Φωτογραφία που δημοσιοποίησε το Xinhua αναγνωρίζει το φορτηγό πλοίο ως Ocean Melody, το οποίο φέρει σημαία Λιβερίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημόσιας πλατφόρμας παρακολούθησης πλοίων VesselFinder.
Το πλοίο βρισκόταν δεμένο στο ναυπηγείο για εργασίες επισκευής όταν ξέσπασε η φωτιά.
速報！青島北海造船廠一艘外籍貨輪在維修期間起火，造成重大人員傷亡。
習近平主席作出指示，李強總理批示。應急管理部已派出工作組前往現場。望平安。🙏 pic.twitter.com/sMTgBMNvfM
— 油爆琵琶拌着面🇨🇳 (@zmx8067) September 10, 2026
Το Κινγκντάο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους ναυτιλίας στις βορειοανατολικές ακτές της Κίνας, ενώ το ναυπηγείο Qingdao Beihai αποτελεί μονάδα του κρατικού ομίλου China State Shipbuilding Corporation (CSSC).
Εντολή Σι Τζινπίνγκ για άμεση διάσωση των αγνοουμένων
Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε «σημαντικές οδηγίες», ζητώντας να ενταθούν άμεσα οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη διάσωση των αγνοουμένων.
Foreign cargo ship fire at Qingdao shipyard causes heavy casualties as Xi Jinping orders full rescue
By Caroline Ma - https://t.co/tXH6MQMYTG
— Dimsumdaily Hong Kong (@dimsumdaily_hk) September 10, 2026
Παράλληλα, σύμφωνα με το Xinhua, ζήτησε να πραγματοποιηθεί ταχεία έρευνα για τα αίτια του περιστατικού και να αποδοθούν ευθύνες όπου απαιτείται.
Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι κινεζικές αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των απωλειών.
Η CSSC περιγράφει τον εαυτό της ως τον μεγαλύτερο σχεδιαστή και κατασκευαστή πλοίων και υπεράκτιου εξοπλισμού στην Κίνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση πρόσληψης της μονάδας του Κινγκντάο το 2022, το ναυπηγείο μπορεί να επισκευάζει έως και 212 πλοία τον χρόνο.
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