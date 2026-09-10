Φωτιά σε φορτηγό πλοίο στην Κίνα: Μεγάλος αριθμός θυμάτων -Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης (βίντεο)

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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν για επισκευές σε ναυπηγείο στο Κινγκντάο, στην ανατολική Κίνα, με τις κινεζικές αρχές να κάνουν λόγο για μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:15 το πρωί στο ξένης σημαίας φορτηγό πλοίο στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου Beihai Shipyard.





Κινεζικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς.

Σύμφωνα με τους Global Times από τα 42 άτομα που βρίσκονταν στο φορτηγό πλοίο, όταν ξέσπασε η φωτιά, 12 απομακρύνθηκαν εγκαίρως, πέντε τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και οι λοιποί 25 αγνοούνταν. Οι διασώστες βρήκαν αργότερα νεκρούς 20 από τους αγνοούμενους.

#Update: There were 42 people on board when the fire broke out at around 11:15 am. Twelve were safely evacuated, five were injured and taken to hospital with stable vital signs, and 25 were initially reported missing. By 5:30 pm, rescuers had found 20 of the missing people, all… https://t.co/RBMiG9VMgK — Global Times (@globaltimesnews) September 10, 2026





Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος αριθμός νεκρών ή αγνοουμένων.

Φωτιά στο πλοίο «Ocean Melody»

Φωτογραφία που δημοσιοποίησε το Xinhua αναγνωρίζει το φορτηγό πλοίο ως Ocean Melody, το οποίο φέρει σημαία Λιβερίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημόσιας πλατφόρμας παρακολούθησης πλοίων VesselFinder.

Το πλοίο βρισκόταν δεμένο στο ναυπηγείο για εργασίες επισκευής όταν ξέσπασε η φωτιά.





Το Κινγκντάο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους ναυτιλίας στις βορειοανατολικές ακτές της Κίνας, ενώ το ναυπηγείο Qingdao Beihai αποτελεί μονάδα του κρατικού ομίλου China State Shipbuilding Corporation (CSSC).

Εντολή Σι Τζινπίνγκ για άμεση διάσωση των αγνοουμένων

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε «σημαντικές οδηγίες», ζητώντας να ενταθούν άμεσα οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη διάσωση των αγνοουμένων.

Foreign cargo ship fire at Qingdao shipyard causes heavy casualties as Xi Jinping orders full rescue



By Caroline Ma - https://t.co/tXH6MQMYTG — Dimsumdaily Hong Kong (@dimsumdaily_hk) September 10, 2026





Παράλληλα, σύμφωνα με το Xinhua, ζήτησε να πραγματοποιηθεί ταχεία έρευνα για τα αίτια του περιστατικού και να αποδοθούν ευθύνες όπου απαιτείται.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι κινεζικές αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των απωλειών.

Η CSSC περιγράφει τον εαυτό της ως τον μεγαλύτερο σχεδιαστή και κατασκευαστή πλοίων και υπεράκτιου εξοπλισμού στην Κίνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση πρόσληψης της μονάδας του Κινγκντάο το 2022, το ναυπηγείο μπορεί να επισκευάζει έως και 212 πλοία τον χρόνο.

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