Κρήτη: 25χρονος συνελήφθη με πάνω από μισό κιλό κάνναβης και κοκαΐνη – Καραμπίνα χωρίς άδεια

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Στη σύλληψη ενός 25χρονου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και ενός 55χρονου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης (10/9) αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία και το ποιμνιοστάσιο του 25χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 560 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 16 γραμμάρια κοκαΐνης, 1.005 ευρώ, μία ζυγαριά ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο. Παράλληλα, κατασχέθηκε μία κυνηγετική καραμπίνα ιδιοκτησίας του 55χρονου, για την οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια.

Επιπλέον, σε βάρος του 25χρονου διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

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Σύμφωνα με την αστυνομία:

Συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (10.09.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου 25χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον συνελήφθη ακόμα ένας 55χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ενεργειών κα δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία και ποιμνιοστάσιο του 25χρονου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

560 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη

16 γραμμάρια κοκαΐνη

Χρηματικό ποσό των 1.005 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες

1 ζυγαριά ακριβείας

Κινητό τηλέφωνο

1 κυνηγετική καραμπίνα ιδιοκτησίας του 55χρονου για την οποία δεν κατείχε την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής

Επιπλέον διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 25χρονου. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

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