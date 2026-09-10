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GOSSIP - LIFESTYLE

Παγώνη: «Η πλασμαφαίρεση δεν είναι απλό πράγμα, γιατί την έκαναν στον Μαζωνάκη;»

Παγωνη
clock 16:00 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ματίνα Παγώνη έδωσε τις δικές της εκτιμήσεις για τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) μίλησε για το ιατρείο Stem Cell, που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, τονίζοντας ότι πρόκειται για να «απλό παθολογικό ιατρείο»

«Όταν κάποιος κάνει πλασμαφαίρεση, πάει στο νοσοκομείο», επεσήμανε.

Παράλληλα, η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, ξεκαθάρισε ότι το Stem Cell «δεν είναι ιδιωτική κλινική, αλλά ιατρείο», όπου η σύζυγος του ιδιοκτήτης της, που δηλώνει γυναικολόγος, έκανε την πλασμαφαίρεση.

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