Βοιωτία: «Τίναξαν την μπάνκα» απατεώνες με λεία πάνω από 400.000€ και κοσμήματα

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης των τελευταίων ετών στη Στερεά Ελλάδα, με λεία που ζαλίζει καθώς ξεπερνά τις 400.000 ευρώ σε μετρητά συν κοσμήματα ανυπολόγιστης αξίας, εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της 8ης Αυγούστου 2026 σε περιοχή της Βοιωτίας, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία οι δράστες κατάφεραν να τρομοκρατήσουν και να απογυμνώσουν οικονομικά, στήνοντας ένα καλά δουλεμένο σενάριο!

Το διπλό τηλεφώνημα από «λογίστρια» και «εφοριακό»

Σύμφωνα με το lamiareport.gr επιτήδειοι έδρασαν μεθοδικά και σε δύο φάσεις. Αρχικά, άγνωστη γυναίκα κάλεσε την ηλικιωμένη προσποιούμενη τη «λογίστριά» της. Με πειστικό και πιεστικό ύφος, της ανέφερε ψευδώς ότι βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη έκτακτη καταγραφή των περιουσιακών της στοιχείων για φορολογικούς λόγους.

Για να κάμψουν κάθε ίχνος αμφιβολίας και να την πανικοβάλουν, στη γραμμή παρενέβη αμέσως δεύτερος δράστης, ο οποίος συστήθηκε ως ο αρμόδιος «εφοριακός υπάλληλος».

Εκμεταλλευόμενοι την αναστάτωση και τον φόβο της, την έπεισαν να συγκεντρώσει άμεσα μέσα σε μια σακούλα το ιλιγγιώδες ποσό των 400.000 ευρώ που κρατούσε στο σπίτι, καθώς και όλα τα χρυσαφικά και τιμαλφή που είχε στην κατοχή της, και να τα εναποθέσει σε εξωτερικό σημείο έξω από την οικία της.

Ο «εισπράκτορας» με το βαρύ ποινικό μητρώο

Η ανυποψίαστη ηλικιωμένη υπάκουσε στις εντολές, αφήνοντας τη σακούλα-θησαυρό στο σημείο που της υπέδειξαν οι απατεώνες. Λίγο αργότερα, οι δράστες πέρασαν με αυτοκίνητο, άρπαξαν τη μυθική λεία και εξαφανίστηκαν.

Από τη συνδυαστική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση ενός άνδρα, μέλους της εγκληματικής ομάδας. Όπως διακριβώθηκε, ο συγκεκριμένος άνδρας είχε τουλάχιστον τον κρίσιμο ρόλο του «εισπράκτορα», οδηγώντας δικό του Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με το οποίο προσέγγισαν το σπίτι του θύματος, παρέλαβαν τη σακούλα και διέφυγαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ταυτοποιημένος δράστης είναι γνώριμος των αρχών, καθώς στο παρελθόν έχει απασχολήσει για ληστεία, κλοπή, απάτη, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και άλλα αδικήματα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη ταυτοποίηση και των υπολοίπων μελών του κυκλώματος.

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