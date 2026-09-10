Κεφαλογιάννης στην Κομισιόν: Χρηματοδότηση και Ευρωπαϊκή ασπίδα για τη "Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ"

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτησή του προς την Ευρωπαική Επιτροπή ζητά χρηματοδότηση και στήριξη για την ΠΟΠ Γραβιέρα Κρήτης ένα από τα πιο εμβληματικά προιόντα της κρητικής αγροδιατροφής και της πολιτιστικής ταυτότητας της Κρήτης.



Αναλυτική η ερώτηση:





«Η Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά προϊόντα της κρητικής αγροδιατροφής, άμεσα συνδεδεμένο με την αιγοπροβατοτροφία, την οικονομική βιωσιμότητα των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και τη διατήρηση της παραγωγικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Κρήτης.





Η πρόσφατη πρωτοβουλία για τη σύσταση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Γραβιέρας Κρήτης ΠΟΠ, με τη συμμετοχή παραγωγών και μεταποιητών, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για καλύτερο συντονισμό της αλυσίδας αξίας, ισχυρότερη προστασία της ονομασίας από απομιμήσεις και καταχρηστικές πρακτικές, αποτελεσματικότερη προώθηση του προϊόντος και ενίσχυση της θέσης των κτηνοτρόφων στην αγορά.





Η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων, μεταξύ άλλων μέσω Οργανώσεων Παραγωγών, ενώσεών τους και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΚΑΠ. Ωστόσο, η ανάπτυξη και αξιοποίηση συλλογικών σχημάτων παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ κρατών μελών και γεωργικών τομέων, ενώ στην Ελλάδα εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει η ευρωπαϊκή πολιτική.





Ενόψει και της διαμόρφωσης της ΚΑΠ μετά το 2027, η δημιουργία της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Γραβιέρας Κρήτης ΠΟΠ αποτελεί ευκαιρία για την ενίσχυση της συλλογικής οργάνωσης του κλάδου και τη δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας για τους ίδιους τους παραγωγούς και τις τοπικές κοινωνίες.





Ερωτάται η Επιτροπή:





Ποιες υφιστάμενες δυνατότητες χρηματοδοτικής και τεχνικής στήριξης μπορούν να αξιοποιηθούν για τη σύσταση, αναγνώριση και λειτουργία της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Γραβιέρας Κρήτης ΠΟΠ, καθώς και για δράσεις προστασίας της ονομασίας, προώθησης, εξωστρέφειας και παρακολούθησης της αγοράς;





Προτίθεται, στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2027, να ενισχύσει τα κίνητρα και τη χρηματοδότηση για Οργανώσεις Παραγωγών και Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, ιδίως σε κράτη μέλη και τομείς όπου η συλλογική οργάνωση των παραγωγών παραμένει περιορισμένη;





Ποιες ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές συλλογικής οργάνωσης στον γαλακτοκομικό και τυροκομικό τομέα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της θέσης των Κρητών κτηνοτρόφων στην αλυσίδα αξίας και την περαιτέρω ανάδειξη της Γραβιέρας Κρήτης ΠΟΠ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά;»

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