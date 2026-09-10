Γιώργος Μαζωνάκης: Φάκελοι, σακούλες και κατασχεμένα μηχανήματα – Τι πήραν οι Αρχές από την κλινική στο Κολωνάκι

Οι έρευνες των Αρχών στο ιατρείο όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης χθες το μεσημέρι, συνεχίζονται και ήδη οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI, έχουν συγκεντρώσει αρκετό υλικό, καθώς λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9), κατέβασαν τουλάχιστον τέσσερις φακέλους με αρχεία και σακούλες με υλικό από το ιατρείο.

Το υλικό ήταν τοποθετημένο σε μπλε σακούλες με την ένδειξη «evidence», φορτώθηκε σε όχημα της υπηρεσίας και αποχώρησε από το σημείο.

Από το πρωί βρίσκονται εξάλλου στο χώρο ο εισαγγελικός λειτουργός και οι αξιωματικοί του FBI, καθώς και κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου. Οι έρευνες εστιάζουν στα αρχεία και τα πρακτικά της επιχείρησης και τις ιατρικές πράξεις που φαίνεται να έχουν γίνει στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Στο ιατρείο βρίσκονταν και ο γιατρός με τη σύζυγό του, οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν το παρών κατά τη διάρκεια των ερευνών.

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(Ο γιατρός - ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι)

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Φυσικά τα πιο σοβαρά στοιχεία και απαντήσεις αναμένεται να προκύψουν από τη νεκροψία - νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (11/9), ενώ οι



εργαστηριακές έρευνες αναμένεται να πάρουν κάποιες μέρες ακόμη για να βγουν αποτελέσματα.

Αναβλήθηκε για αύριο η νεκροψία

Μικρή αναβολή παίρνει η διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός του Star, που επικαλείται πληροφορίες από τον έναν εκ των δύο ιατροδικαστών που έχουν αναλάβει τη διαδικασία, η νεκροψία-νεκροτομή παίρνει αναβολή μίας ημέρας, καθώς η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη τηλεφώνησε στο νεκροτομείο, ζητώντας να μπει τεχνικός σύμβουλος, ώστε να παρακολουθήσει τη διαδικασία.

Η διαδικασία αναμένεται να διενεργηθεί αύριο Παρασκευή (11/09) το πρωί και μέχρι το μεσημέρι να έχει ολοκληρωθεί.

Βρέθηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Και ενώ οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας Γιώργος Πατούλης, τονίζει στο CNN Greece, ότι μέσα στο ιατρείο εντοπίστηκαν κατά την πρωινή αυτοψία δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Πατούλη, για ένα εκ των δύο μηχανημάτων, ο γιατρός είχε καταθέσει στον ΙΣΑ αίτημα τον Ιούλιο του 2026, ζητώντας άδεια λειτουργείας του μηχανήματος «ως παράρτημα οζονοθεραπείας».

Την ίδια ώρα, αποκαλύπτει ότι η γιατρός – συνεργάτης του παθολόγου καταγράφεται στα αρχεία του ΙΣΑ, ως ανευ ειδικότητας.

«Οποιαδήποτε άλλη αλλαγή, ή μεταβολή θα έπρεπε να είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας», αναφέρει ο κ. Πατούλης.

Την ίδια ώρα, οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ μίλησαν με εξειδικευμένο αιματολόγο που τους παρείχε εξηγήσεις για το πώς γίνεται η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Με το που θα ολοκληρωθεί η έρευνα θα σταλούν τα στοιχεία στον εισαγγελέα ο οποίος θα αποφασίσει για το αν θα ασκηθούν διώξεις κατά του γιατρού και της συζύγου του.

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