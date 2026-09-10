Κρήτη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για δύο τραυματισμένες τουρίστριες

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Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τουριστριών κινητοποίησαν την Πυροσβεστική την Πέμπτη στην Κρήτη, σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Στην Κίσσαμο, Αμερικανίδα τουρίστρια τραυματίστηκε στον αστράγαλο. Την τουρίστρια παρέλαβε ιδιωτικό σκάφος και την μετέφερε στο λιμάνι Σφηναρίου όπου την παρέλαβε όχημα του ΕΚΑΒ.

Νωρίτερα, Γερμανίδα περίπου 65 ετών τραυματίστηκε στον αστράγαλο σε μονοπάτι κοντά στην παραλία του Αγίου Γεωργίου, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Πυροσβέστες τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

Και στις δύο περιπτώσεις επιχείρησαν από δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες.

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