ΠΕΜ.10 Σεπ 2026 18:59
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για δύο τραυματισμένες τουρίστριες

πυροσβέστης διάσωση
clock 18:45 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τουριστριών κινητοποίησαν την Πυροσβεστική την Πέμπτη στην Κρήτη, σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Στην Κίσσαμο, Αμερικανίδα τουρίστρια τραυματίστηκε στον αστράγαλο. Την τουρίστρια παρέλαβε ιδιωτικό σκάφος και την μετέφερε στο λιμάνι Σφηναρίου όπου την παρέλαβε όχημα του ΕΚΑΒ.

Νωρίτερα, Γερμανίδα περίπου 65 ετών τραυματίστηκε στον αστράγαλο σε μονοπάτι κοντά στην παραλία του Αγίου Γεωργίου, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Πυροσβέστες τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

Και στις δύο περιπτώσεις επιχείρησαν από δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Επιχειρήσεις Διάσωσης Τουρίστριες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis