Θάνατος Μαζωνάκη: Προσήχθη το ζευγάρι των γιατρών – Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή

Πολυεπίπεδη έρευνα έχουν ξεκινήσει οι αστυνομικές αρχές για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως έγινε γνωστό, οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή των γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο οι Αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό».

«Φύλλο και φτερό» το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι – Τι κατασχέθηκε

Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών έβγαλαν από το ιδιωτικό ιατρείο τέσσερις μεγάλες σακούλες που είχαν επάνω την ένδειξη evidence λίγα λεπτά πριν από τις 16:00, ενώ μία ώρα αργότερα αποχώρησαν μαζί με το ζευγάρι των γιατρών, προκειμένου να συνεχίσουν την έρευνα στην κατοικία τους στο Ψυχικό.

Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο από τους αστυνομικούς και από κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου Αθηνών, εντοπίστηκαν και δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης, για τις οποίες δεν προκύπτει ότι υπήρχε η σχετική άδεια. Μάλιστα, σε ελέγχους που πραγματοποίησε ο ΙΣΑ το 2024 και το 2025 δεν φαίνεται καν να υπήρχαν αυτές οι συσκευές.

Οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πειστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευάσματων που βρέθηκαν στο ιατρείο.

Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία αρχικά επρόκειτο να γίνει σήμερα, αλλά αναβλήθηκε για την Παρασκευή, δεδομένου ότι ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθαν σε επικοινωνία με αιματολογική κλινική ώστε να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο γίνεται η πλασμαφαίρεση.

Έρευνα της αστυνομίας και στο σπίτι των γιατρών

Η έρευνα των αρχών επεκτείνεται και στο σπίτι των γιατρών.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από τις 18:00 έφτασαν στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο έλεγχος στο εσωτερικό του σπιτιού διήρκεσε περίπου 10 λεπτά με τους αστυνομικούς να αποχωρούν αμέσως μετά, οδηγώντας το ζευγάρι στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη.

Εκεί, οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν νέα συμπληρωματική κατάθεση υπό το φως των νέων ευρημάτων. Πλέον έχει συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό, τόσο τα στοιχεία από τη σημερινή έρευνα στην κατοικία όσο και ο ιατρικός εξοπλισμός από το ιατρείο στο Κολωνάκι.

Πληροφορίες πως είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης

Οι δύο γιατροί παραμένουν στην Ασφάλεια, ενώ οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να ενημερώσουν τον αρμόδιο εισαγγελέα για τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και να λάβουν οδηγίες για τα επόμενα βήματα. Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα νέα ευρήματα φέρονται να είναι επιβαρυντικά για τους δύο γιατρούς και δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές ως προς την εξέλιξη της υπόθεσης. Στην Ασφάλεια προσήλθαν, παράλληλα, και οι αδελφές του εκλιπόντος, Μαρία και Βάσω.

Στο μεταξύ, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε έρευνα στην ιδιωτική κλινική, όπου κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια. Από τον επιτόπιο έλεγχο προέκυψε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι το μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την πλασμαφαίρεση είχε τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με το Mega. Το συγκεκριμένο εύρημα έρχεται σε αντίθεση με την κατάθεση της γιατρού, η οποία είχε υποστηρίξει ότι η πλασμαφαίρεση δεν είχε ξεκινήσει και ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης φλεβοκαθετήρων στον Μαζωνάκη.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς καταγράφεται σημαντική χρονική διαφορά ανάμεσα στην ώρα άφιξης που φέρονται να ανέφεραν οι γιατροί και στην ώρα που πραγματικά έφτασε ο τραγουδιστής στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο Μαζωνάκης εμφανίζεται να εισέρχεται στον χώρο λίγο μετά τη μία, αντί για τις τέσσερις που είχαν αναφέρει στις καταθέσεις τους οι γιατροί

Το ραντεβού στο Κολωνάκι

Μία ημέρα πριν από τον αιφνίδιο θάνατό του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματισμένο ραντεβού στο ιδιωτικό ιατρείο για να συζητήσει τη θεραπεία που θα ακολουθούσε, με στόχο, την αναζωογόνηση του οργανισμού του.

Η γιατρός κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες ότι, κατά τον αρχικό ιατρικό έλεγχο, διαπιστώθηκε επιβάρυνση του οργανισμού του.

Για τον λόγο αυτόν, ισχυρίστηκε, του πρότεινε να ακολουθήσει συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης, υποστήριξε, ότι συναίνεσε.

Η ξαφνική αδιαθεσία

Οταν επιχειρήθηκε να τοποθετηθεί φλεβοκαθετήρας, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε, σύμφωνα με τη γιατρό.

Στις 16:21 έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ. Διασώστης έφτασε λίγα λεπτά αργότερα και ξεκίνησε προσπάθεια ανάνηψης. Στις 16:45, ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», χωρίς σφυγμό και χωρίς αυτόματη αναπνοή.

Για περίπου 55 λεπτά, οι γιατροί του νοσοκομείου προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Στις 17:40, παρά τις επίμονες προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά

Στο μικροσκόπιο έχει μπει η άδεια του ιατρείου για να διαπιστωθεί αν επιτρεπόταν να διενεργούνται εξειδικευμένες επεμβατικές μέθοδοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθαν σε επικοινωνία με αιματολογική κλινική ώστε να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο με το οποίο γίνεται η πλασμαφαίρεση.

Το βασικό ερώτημα είναι ποια ήταν η αιτία της ανακοπής και του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και εάν μπορεί να διαπιστωθεί οποιαδήποτε αιτιώδης σχέση με την πλασμαφαίρεση.

Την ίδια ώρα, ακολουθεί σωρεία ερωτημάτων:

συμμετείχαν και άλλα πρόσωπα ή γιατροί;

τι ακριβώς συνέβη κατά την τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα

πότε εμφανίστηκαν τα συμπτώματα

πότε κλήθηκε το ΕΚΑΒ

Τι είναι η πλασμαφαίρεση και πού πραγματοποιείται στην Αττική

Η πλασμαφαίρεση είναι μια σοβαρή ιατρική πράξη, γίνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον και για συγκεκριμένες ενδείξεις.

Πραγματοποιείται για βαριά αιματολογικά νοσήματα, νευρολογικά ή αυτοάνοσα και δεν είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνεται σε περιβάλλον ιατρείου ή για ενδείξεις οι οποίες δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, η γιατρός είναι άνευ ειδικότητας, ενώ η ίδια ωστόσο δηλώνει γυναικολόγος. Παράλληλα, το ιδιωτικό ιατρείο δεν είχε την άδεια για τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε τέσσερα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής.

Πρόκειται για το Λαϊκό Νοσοκομείο, τον Ευαγγελισμό, το Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και το Αττικόν.

Για να διενεργηθεί η συγκεκριμένη ιατρική πράξη θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει γιατρός, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στη διαδικασία αυτή, όπως για παράδειγμα αιματολόγος ή νεφρολόγος, ενώ μπορεί να είναι και παθολόγος αρκεί να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση.

Πρόκειται λοιπόν για μία σοβαρή ιατρική διαδικασία καθώς μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές και ακριβώς γιαυτό όπως και πριν από οποιαδήποτε ιατρική πράξη, πρέπει να έχει ληφθεί πλήρες ιστορικό, ένα ακόμα ερώτημα που μενει να διερευνηθεί για τον αν είχε ζητηθεί ιστορικό από τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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