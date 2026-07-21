Κτηματολόγιο: Παράταση έως τις 3 Αυγούστου για διορθώσεις σε Ηράκλειο, Χανιά, Λέσβο και Λήμνο

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Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης και Λέσβου και Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως ανακοινώθηκε από το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία της ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν:

Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας)



Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)



Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια.



Ε

άν διαπιστώσουν ότι δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης, ψηφιακά στο www.ktimatologio.gr ή στο Γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού.

Για την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, η προθεσμία μετατίθεται μέχρι τις 03-08-2026.

Από την έναρξη της ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο.

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές:

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου



Δήμος Ηρακλείου: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Αγ. Μύρωνα, Άνω Ασιτών, Κάτω Ασιτών, Πενταμοδίου, Πετροκεφάλου, Πυργούς, Βουτών, Δαφνέ, Σκαλανίου, Σταυρακίων, Καλλιθέας, Ν. Αλικαρνασσού, Αυγενικής, Βενεράτου, Κερασιών, Σίβας και Τεμένους

Δήμος Μαλεβιζίου: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Δαμάστας, Μαράθου, Αστυρακίου, Αηδονοχωρίου, Τυλίσου, Καμαριώτου, Γωνιών (Μαλεβιζίου), Κεραμουτσίου, Μονής, Καμαρίου, Κορφών, Λουτρακίου, Κρουσώνος, Σάρχου, Αχλάδας, Φόδελε, Ροδιάς και Γαζίου

Δήμος Χερσονήσου: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Λιμένος Χερσονήσου, Χερσονήσου, Γωνιών (Πεδιάδος), Ποταμιών, Αβδού, Κεράς, Μοχού, Μαλίων, Καινούργιου Χωριού, Σγουροκεφαλίου, Επισκοπής, Γαλίφας, Αϊτανίων, Ελαίας, Γουβών, Ανωπόλεως, Κάτω Βάθειας και Επάνω Βάθειας

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων



Δήμος Χανίων: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Αγίας Μαρίνης, Αγιάς, Βαμβακοπούλου, Βαρυπέτρου, Θερισού, Κεραμίων, Αρωνίου, Μουζούρα, Στερνών, Χωρδακίου, Καλαμίου και Τσικαλάριων

Δήμος Αποκορώνου

Δήμος Καντάνου – Σελίνου

Δήμος Κισσάμου

Δήμος Πλατανιά

Δήμος Σφακίων

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου



Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου

Δήμος Λήμνου

Δήμος Αγίου Ευστρατίου

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου



Δήμος Δυτικής Λέσβου: Προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓΡΑΣ, ΑΝΕΜΟΤΙΑΣ, ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΑΡΓΕΝΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΒΑΤΟΥΣΣΗΣ, ΒΡΙΣΑΣ, ΕΡΕΣΟΥ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΚΑΠΗΣ, ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ, ΚΛΕΙΟΥΣ, ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ, ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ, ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ, ΜΗΘΥΜΝΗΣ, ΝΑΠΗΣ, ΠΕΛΟΠΗΣ, ΠΕΤΡΑΣ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΠΤΕΡΟΥΝΤΟΣ, ΣΙΓΡΙΟΥ, ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥ, ΣΤΥΨΗΣ, ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ, ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟΥ, ΦΙΛΙΑΣ, ΧΙΔΗΡΩΝ

Δήμος Μυτιλήνης: Προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΑΣΟΥ, ΑΚΡΑΣΙΟΥ, ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ, ΑΣΩΜΑΤΟΥ, ΑΦΑΛΩΝΟΣ, ΙΠΠΕΙΟΥ, ΚΩΜΗΣ, ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ, ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΙΣΤΕΓΝΩΝ, ΜΥΧΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΜΦΙΛΩΝ, ΠΗΓΗΣ, ΠΛΑΓΙΑΣ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΩΝ ΘΕΡΜΗΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΣΥΚΟΥΝΤΟΣ, ΤΡΥΓΟΝΑ

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