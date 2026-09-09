ΚΚΕ Ηρακλείου: Κατηγορηματικό "όχι" στη δημιουργία κλειστής δομής για πρόσφυγες και μετανάστες

Σχόλιο της Τ.Ε Ηρακλείου του ΚΚΕ για την συνάντηση στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για το ενδεχόμενο δημιουργία κλειστής δομής προσφύγων και μεταναστών

Η χθεσινή συνάντησή των κάτοικων των Αθανάτων και της ευρύτερης περιοχής και εκπροσώπων της Τοπικής Διοίκησης με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ.Πλεύρη ανέδειξε το αδιέξοδο που έχει προκαλέσει η κυβερνητική πολιτική στη διαχείριση του προσφυγικού – μεταναστευτικού ζητήματος, μέσα από την εφαρμογή του νέου Συμφώνου αντιμεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και της πολιτικής της εμπλοκής της χώρας στα πολεμικά μέτωπα που δημιουργούν νέα κύματα προσφύγων και μεταναστών.





Ο κ.Πλεύρης για μία ακόμα φορά επανέλαβε ευθαρσώς, τα περί τετελεσμένων και οριστικών αποφάσεων για δημιουργία κλειστής δομής – φυλακής προσφύγων και μεταναστών στο Ηράκλειο και στην συγκεκριμένη περιοχή, ρίχνοντας για ακόμα μια φορά το μπαλάκι της ευθύνης για τη χωροθέτηση στους κατοίκους που αντιδρούν, προσπαθώντας ταυτόχρονα να αποσπάσει τη συναίνεση τους στα σχέδια εγκλωβισμού των μεταναστών-προσφύγων που καταφτάνουν στο νομό μας.



Όπως διαφάνηκε όμως σε αυτήν την πολιτική εγκλωβισμού και φυλάκισης ανθρώπινων ψυχών έχει συνοδοιπόρους την Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, την Περιφερειακή Αρχή Κρήτης και τις παρατάξεις της βολικής αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Οι οποίοι δεν έβγαλαν άχνα για την αντιδραστική πολιτική της ΕΕ, για τις αιτίες που έχουν δημιουργήσει τις μεταναστευτικές ροές, για τις ευθύνες της κυβέρνησης. Φάνηκαν όμως πρόθυμοι να βγάλουν από το αδιέξοδο τον κ.Πλεύρη και τη κυβέρνηση της ΝΔ ,αναλαμβάνοντας την ευθύνη να πείσουν για την τελική χωροθετηση της δομής τους κατοίκους είτε της περιοχής των Αθανάτων είτε εναλλακτικά κάποιες άλλης περιοχής.

Η τοποθέτηση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» ήταν η εξαίρεση στο κλίμα συναίνεσης που κυριάρχησε στις τοποθετήσεις των υπόλοιπων παρατάξεων, δηλώνοντας την αντίθεση συνολικά στην αντιδραστική αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης και στα σχέδια για κλειστή δομή προσφύγων – μεταναστών στο Ηράκλειο.





Η Κ.Ο Ηρακλείου του ΚΚΕ καλεί τον λαό του Ηρακλείου να συνεχίσει τον αγώνα των κατοίκων για να μην δημιουργηθεί κλειστή δομή φυλακή μεταναστών- προσφύγων στην περιοχή των Αθανάτων, όπως και πουθενά αλλού. Παράλληλα οι κάτοικοι των Αθανάτων και της ευρύτερης περιοχής να διεκδικήσουν από την κυβέρνηση και το τοπικό κράτος τις σύγχρονες υποδομές που έχει ανάγκη η περιοχή τους.



Καταγγέλλουμε την αδιέξοδη και απάνθρωπη πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ με το «Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το Άσυλο» που εγκλωβίζει χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες στη χώρα μας και την προσπάθεια της κυβέρνησης και του Υπουργείου να σύρουν τους κατοίκους στους σχεδιασμούς τους.



Απαιτούμε την απεμπλοκή της χώρας μας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς και ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς ΝΑΤΟ και ΕΕ που ευθύνονται για τις αιτίες των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, τους πολέμους και την φτώχεια.

Να εξασφαλιστούν, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, προσωρινοί χώροι φιλοξενίας με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στους κατοίκους και στους ίδιους τους πρόσφυγες και μετανάστες.

Να γίνεται άμεσα η καταγραφή των αναγκών τους, με πλήρη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, νομική συνδρομή, διερμηνεία και διαδικασίες ασύλου. Να χορηγούνται άσυλο και ταξιδιωτικά έγγραφα, ώστε να μπορούν να μεταβαίνουν στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους, με πλήρη εφαρμογή της συνθήκης της Γενεύης.

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