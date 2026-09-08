Κρίσιμη συνάντηση της κρητικής αντιπροσωπείας με τον Θάνο Πλεύρη για τη δομή μεταναστών

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η συνάντηση της κρητικής αντιπρσωπείας με τον υπουργό Θάνο Πλεύρη και την υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη για το μείζον θέμα της λειτουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο, ένα θέμα που απασχολεί έντονα την τοπική κοιωνία, με καταγεγραμμένες τις εντονότατες αντιδράσεις των κατοίκων της ευρυτερης περιοχής

Η συνάντηση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη, του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στον Δήμο Ηρακλείου Μιχάλη Καραμαλάκη Μαρίας Καναβάκη και Δημήτρη Δουλουφάκη, τέσσερις εκρόσωποι της συντονιστικής επιτροπής κατοίκων, ενώ συμμετέχει και ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης η απόφαση για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, με τους εκπροσώπους της περιοχής να ζητούν την ανάκλησή της, εκθέτοντας στον Υπουργό όλη την επιχειρηματολογία κατά του σχεδιασμού, που εστιάζεται στις πολεοδομικές παραβάσεις και στην έλλειψη κυκλοφοριακής σύνδεσης.

Στην φαρέτρα της κρητικής αντιπροσωπείας βρίσκονται επίσης τα δύο ψηφίσματα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλειου που λένε ΟΧΙ στη δομή αλλά και οι περίπου 10.000 υπογραφές που έχουν συγκεντρωθεί

Υπενθυμίζεται ότι χθες το απόγευμα, κάτοικοι και φορείς προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Ηρακλείου – Μοιρών, στο ύψος των Αθανάτων, προειδοποιώντας ότι οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν εάν δεν υπάρξει υπαναχώρηση.

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γαύδου, καθώς σε τέσσερα διαδοχικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 158 αλλοδαποί, νότια της Γαύδου και ανοιχτά των Καλών Λιμένων.

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