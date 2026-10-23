Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 45χρονος κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής κατάδυσης

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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Λευκαντίου, στη Χαλκίδα, όταν ένας 45χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής κατάδυσης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς να έχει τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Εκεί, παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί τι συνέβη κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής κατάδυσης και ποιοι παράγοντες οδήγησαν στον θάνατο του 45χρονου.

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