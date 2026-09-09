Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας στους ευρωπαϊκούς δρόμους

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Νέα λογική στα όρια ταχύτητας εφαρμόζεται σταδιακά σε ευρωπαϊκούς δρόμους, με τα σταθερά όρια να αντικαθίστανται σε ορισμένες περιπτώσεις από ένα δυναμικό σύστημα.

Μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων, το επιτρεπόμενο όριο μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν κάθε στιγμή.

Έτσι, ένα όριο 120 χιλιομέτρων την ώρα μπορεί να μειωθεί στα 100, 80 ή ακόμη και 60 χιλιόμετρα, όταν οι συνθήκες απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή.

Το σύστημα αξιοποιεί κάμερες, αισθητήρες και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, που παρακολουθούν την κυκλοφορία και τις συνθήκες στον δρόμο. Βροχή, ομίχλη, μειωμένη ορατότητα, αυξημένη κίνηση, πολλά βαρέα οχήματα ή ένα τροχαίο μπορούν να οδηγήσουν σε άμεση μείωση του ορίου.

Στους συγκεκριμένους δρόμους λειτουργούν παράλληλα κάμερες και ραντάρ, ώστε οι παραβάσεις να καταγράφονται με βάση το εκάστοτε ισχύον όριο.

Το μοντέλο εφαρμόζεται ήδη, μεταξύ άλλων, σε Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία και Αυστρία, ενώ εξετάζεται η ευρύτερη αξιοποίησή του στην Ευρώπη, με βασικό στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την προσαρμογή της ταχύτητας στις πραγματικές συνθήκες του δρόμου.

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