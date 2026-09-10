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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Την έσωσε ο Λιμενικός από βέβαιο πνιγμό

λιμενικός
clock 10:43 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια γυναίκα που κινδύνευε στη θάλασσα του Κουμ Καπί στα Χανιά κατάφερε να σωθεί χάρη στην άμεση επέμβαση στελέχους του Λιμενικού. Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, όταν η αλλοδαπή βρέθηκε σε κίνδυνο στη θαλάσσια περιοχή, με τον λιμενικό να επιχειρεί κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και να καταφέρνει να την προσεγγίσει και να την ανασύρει στην παραλία.

Η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Πρόκειται για τον Δημήτρη Γερόλιμο, αντιπρόεδρο της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης, η οποία με ανακοίνωσή της τον συγχαίρει για την επέμβασή του και την αποφασιστικότητα που επέδειξε. Όπως αναφέρει η Ένωση, η διάσωση πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 19.25 το απόγευμα, με τον λιμενικό να ενεργεί άμεσα, έχοντας ως προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή του Κουμ Καπί έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν αντίστοιχα περιστατικά.

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Λιμενικό Σώμα Πνιγμός
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