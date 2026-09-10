50 τουριστικά λεωφορεία στους δρόμους του Ηρακλείου - Διαμαρτυρία των ιδιοκτητών

Κινητοποιήσεις πραγματοποιούν αυτή την ώρα τα τουριστικά λεωφορεία στο Ηράκλειο, με τους επαγγελματίες του κλάδου να διαμαρτύρονται για την αύξηση του κόστους των καυσίμων και να ζητούν μόνιμη λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

Η σημερινή κινητοποίηση ξεκίνησε στις 8 το πρωί από το Παγκρήτιο Στάδιο, όπου συγκεντρώθηκαν περίπου 50 τουριστικά λεωφορεία. Από εκεί ξεκίνησε η πομπή, η οποία κινείται στους δρόμους του Ηρακλείου με τη βοήθεια της Τροχαίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανώλη Αργυράκη ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης, η πομπή ξεκίνησε από το Παγκρήτιο Στάδιο και συνεχίζει μέσω της παραλιακής λεωφόρου. Στη συνέχεια, τα λεωφορεία περνούν από την Αντιστάσεως και κατευθύνονται προς τη Δημοκρατίας, με τελικό προορισμό την Πλατεία Ελευθερίας. Εκεί θα πραγματοποιηθεί επίδοση ψηφίσματος στην Περιφέρεια Κρήτης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα αιτήματα του κλάδου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαμαρτυρίας στην Πλατεία Ελευθερίας, τα τουριστικά λεωφορεία θα κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου θα παραμείνουν συγκεντρωμένα.

Ζητούν «ρήτρα καυσίμου» στις νέες συμφωνίες

Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν να υπάρξει μόνιμη λύση για την επιβάρυνση που προκαλούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Βασικό αίτημά τους είναι να προβλέπεται σαφής «ρήτρα καυσίμου» στις νέες συμφωνίες που συνάπτονται με τους τουριστικούς οργανισμούς, ώστε οι μεταβολές στο κόστος των καυσίμων να μην επιβαρύνουν αποκλειστικά τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Ο κ. Μαγκουσάκης υπογράμμισε πως οι μέχρι σήμερα προσπάθειες για την επίλυση του ζητήματος, μέσω επιστολών και παρεμβάσεων, δεν έχουν αποδώσει.

«Ζητάμε το αυτονόητο, δεν γίνεται την αύξηση των καυσίμων να την απορροφάει μια επιχειρηματική ομάδα. Όλες οι κινήσεις που κάναμε με επιστολές κλπ, δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος. Ο πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε τίποτα στη ΔΕΘ για το θέμα αυτό», τόνισε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Σωματείου Τουριστικών Λεωφορείων ξεκαθάρισε ότι η σημερινή κινητοποίηση πραγματοποιείται με ειρηνικό χαρακτήρα και χωρίς πρόθεση να δημιουργηθεί πρόβλημα στους πολίτες ή να υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων.

«Δεν κλείνουμε δρόμους, δεν δημιουργούμε πρόβλημα στους συμπολίτες μας, πραγματοποιούμε μια ειρηνική διαμαρτυρία με τη βοήθεια της Τροχαίας. Εμείς είμαστε υπηρέτες του τουρισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακινητοποιημένα τα λεωφορεία και την Παρασκευή

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και αύριο, Παρασκευή. Ωστόσο, δεν θα πραγματοποιηθεί νέα πορεία στους δρόμους του Ηρακλείου. Τα τουριστικά λεωφορεία θα παραμείνουν ακινητοποιημένα στην περιοχή του αεροδρομίου Ηρακλείου, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαμαρτυρία του κλάδου και την προσπάθεια ανάδειξης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του τουριστικού μεταφορικού έργου.

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