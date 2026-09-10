Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ έως 1.438 ευρώ - Ξεκινούν οι αιτήσεις

Σήμερα στις 11:00 ξεκινούν οι αιτήσεις για τη χορήγηση του ειδικού εποχικού επιδόματος της ΔΥΠΑ, με το ύψος του επιδόματος να κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ.







Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση, εδώ, ακολουθώντας την διαδρομή: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ, είτε δια ζώσης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου.







Οι ενδιαφερόμενοι έχουν διορία να υποβάλουν την αίτησή τους έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η φυσική τους παρουσία στις τοπικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ ΚΠΑ2), καθώς τόσο η κατάθεση των δικαιολογητικών όσο και η παραλαβή της σχετικής διοικητικής απόφασης πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.







Επισημαίνεται ότι το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου 2026 έως 30 Νοεμβρίου 2026. Εξαιρούνται οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας. Σημειώνεται πως πέρυσι, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη ΔΥΠΑ.