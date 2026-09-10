Μεταναστευτικό: Η μία μετά την άλλη φτάνουν οι βάρκες νότια της Κρήτης

Περίπου 49 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τις πρωινές ώρες στη θαλάσσια περιοχή 53 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Η λέμβος στην οποία επέβαιναν εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη.

Στο μεταξύ, μόνο χθες, συνολικά 186 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη σε τέσσερα διαφορετικά περιστατικά.

Στην πλειονότητά τους πρόκειται για υπηκόους Σουδάν, ενώ μεταξύ των αφιχθέντων βρίσκονται γυναίκες και τουλάχιστον δέκα παιδιά και ανήλικοι, ακόμη και ένα βρέφος μόλις έξι μηνών. Συνολικά καταγράφηκαν 165 υπήκοοι Σουδάν, 11 Αιγύπτιοι, 5 Αιθίοπες, 4 Ερυθραίοι και ένας υπήκοος Σομαλίας, με τις αρμόδιες Αρχές να προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για τη δημιουργία της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στους Αθανάτους. Η κυβέρνηση δίνει πλέον περιθώριο μερικών ημερών στην Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου να καταθέσουν εναλλακτική πρόταση για τον χώρο, την ώρα που από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εξεύρεση άλλης λύσης.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς θα πρέπει να φανεί εάν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σε διαφορετική τοποθεσία ή εάν τελικά θα προχωρήσει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τους Αθανάτους.