Ομόνοια: Πήρε Ακιντόλα και ανοίγει ο δρόμος για Χατζηγιοβάνη στον ΟΦΗ

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του Τάσου Χατζηγιοβάνη προέκυψε από την Κύπρο, καθώς η Ομόνοια ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Νταβίντ Ακιντόλα.

Ο Νιγηριανός εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα της Λευκωσίας, επιστρέφοντας στην Ομόνοια μετά την πρώτη του θητεία τη σεζόν 2019-20. Η μεταγραφή του έρχεται σε μία χρονική στιγμή που η αποχώρηση του Χατζηγιοβάνη βρίσκεται στο προσκήνιο και αποτελεί μια κίνηση που ενισχύει σημαντικά τα άκρα της επιθετικής γραμμής της κυπριακής ομάδας.

Μάλιστα, κυπριακά δημοσιεύματα συνδέουν ξεκάθαρα την απόκτηση του Ακιντόλα με την υπόθεση του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Η «Καθημερινή» Κύπρου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, από τη στιγμή που η συγκεκριμένη μεταγραφή «κλείδωσε», ο δρόμος είναι πλέον ανοικτός για τον Χατζηγιοβάνη να αποχωρήσει και να μετακομίσει στον ΟΦΗ.

Από την πλευρά του ΟΦΗ, η υπόθεση βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Ο Χατζηγιοβάνης έχει συμφωνήσει με την κρητική ομάδα για τη μετακίνησή του, με το μόνο ουσιαστικό ζήτημα να αφορά πλέον τη συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός δεσμεύεται με την Ομόνοια μέχρι το καλοκαίρι του 2027, επομένως απαιτείται συμφωνία για την αποδέσμευσή του. Στην Κύπρο, πάντως, η απόκτηση του Ακιντόλα αντιμετωπίζεται ως ένδειξη ότι η Ομόνοια έχει ήδη προετοιμαστεί για την αποχώρηση του Έλληνα άσου.

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