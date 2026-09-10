Κάποιοι υπουργοί πρέπει να καταλάβουν ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι ούτε "χειραγωγούνται" ούτε εκφοβίζονται. Όσο θα πλησιάζουμε προς την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών, τόσο θα πληθαίνουν τα σενάρια για κλιμάκωση της έντασης ή, ακόμη και "θερμού επεισοδίου" με την Τουρκία.

Αυτή η διαπίστωση, μόνον τυχαία δεν είναι. Και δεν είναι τυχαία γιατί στελέχη του κυβερνώντος κόμματος της ΝΔ, επιδιώκουν συνειδητά να δημιουργήσουν κλίμα έντασης, στην περίπτωση, που δεν εκλεγεί πάλι το κόμμα τους!

Πρόσφατο παράδειγμα η δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη με την οποία υπαινίχθηκε ότι "αν μετά τις εκλογές υπάρξει ακυβερνησία, τότε οι απέναντι (δηλαδή η Τουρκία) θα κάνουν ντου (θα μας επιτεθεί).

Εκτός του λαλίστατου υπουργού της Δικαιοσύνης και αλλοι υπουργοί της κυβέρνησης, στο ίδιο ύφος, επιχειρούν να "χειραγωγήσουν" τους ψηφοφόρους.

Η περίπτωση να μην σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση η ΝΔ και κυρίως να μην είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, προκαλεί πανικό στους κόλπους της κυβέρνησης, ιδίως στους επικεφαλής του "επιτελικού κράτους".

Όμως, αυτό είναι το πλεονέκτημα της Δημοκρατίας: Ο Λαός επιλέγει ποιος θα τον κυβερνήσει κι όχι οι φιλοδοξίες των πολιτικών. Αν οι ψηφοφόροι στείλουν 5 ή 10 κόμματα στη Βουλή, είναι δικαίωμά τους.

Αυτό πρέπει να το εμπεδώσουν όλοι όσοι ασχολούνται με τα κοινά. Η πιθανολογούμενη "ακυβερνησία" δεν είναι πρόβλημα των ψηφοφόρων αλλά, υπόθεση των εκλεγμένων για να βρουν λύση.

Το να δηλώνει ένας υπουργός ότι "αν υπάρξει ακυβερνησία θα κάνουν ντου οι απέναντι" είναι και προσβολή στους Έλληνες ψηφοφόρους αλλά και σαφής υπαινιγμός ότι "αν δεν μας ψηφίσετε, θα μας κάνουν πόλεμο οι απέναντι". Αυτό, μάλλον, είναι και αρμοδιότητα Εισαγγελέα.

Όμως, στην Ελλάδα, την σημερινή εποχή, οι Εισαγγελείς είναι είδος προς εξαφάνιση...

ekriti.gr

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