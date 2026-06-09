Πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία: Σχολική κοινότητα εναντίον Δήμου Ηρακλείου - "Η κοροϊδία έχει όριο"

Σε τροχιά πλήρους ρήξης με τη δημοτική αρχή βρίσκεται η σχολική κοινότητα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, καθώς οι Σύλλογοι Γονέων και οι Διευθυντές των σχολείων καταγγέλλουν τον Δήμο Ηρακλείου για εμπαιγμό, επικοινωνιακά τεχνάσματα και πλήρη αδιαφορία απέναντι στα σοβαρά κτιριακά προβλήματα που κρατούν το έργο στάσιμο.

Με αφορμή μια «ανοιχτή συνάντηση» που οργανώθηκε ερημήν των άμεσα ενδιαφερομένων, η σχολική κοινότητα ξεσπά κατά της Τεχνικής Υπηρεσίας και των πολιτικών προϊσταμένων, κάνοντας λόγο για ένα έργο που έχει μετατραπεί σε «γιοφύρι της Άρτας».

Η επιστολή του Συλλόγου Γονέων του 54ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου:

Πρώην Ακαδημία: Σύσκεψη – κοροϊδία από τον Δήμο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου συνεχίζει να προκαλεί τη σχολική κοινότητα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Μετά τις άδειες καρέκλες που άφησαν στην κοινή συνάντηση που κάλεσαν οι γονείς, τόσο οι πολιτικοί όσο και οι διοικητικοί προϊστάμενοι της Τεχνικής Υπηρεσίας, τώρα στέλνουν Δελτία Τύπου για δήθεν «Ανοικτή ενημερωτική συνάντηση για την πορεία των έργων στο κτιριακό συγκρότημα της πρώην Ακαδημίας».

Μια μικρή (αλλά μάλλον ασήμαντη για αυτούς) λεπτομέρεια είναι ότι έστειλαν την πρόσκληση στα ΜΜΕ χωρίς να ενημερώσουν αυτούς που υποτίθεται ότι προσκαλούν για ενημέρωση, δηλαδή τους δύο διευθυντές των σχολείων και τους δύο Συλλόγους Γονέων. Χωρίς να κάνουν την παραμικρή επικοινωνία μαζί μας, χωρίς να στείλουν έστω ένα τυπικό email. Καλούν τους γονείς «και όποιον άλλο ενδιαφερόμενο….» (σε εργάσιμη μέρα και ώρα) δήθεν για να μας ενημερώσουν για ένα έργο που παραμένει κουφάρι.

Ξαναλέμε σε κάθε τόνο: Εμείς ζητήσαμε να συναντηθούμε με όλους - Δήμο, Τεχνική Υπηρεσία, ΔΕΔΔΗΕ, Εργολάβο και να μας εξηγήσετε γιατί το έργο έχει εξελιχθεί σε γιοφύρι της Άρτας. Ηρθε μόνο ο διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ που μας είπε ότι ο Δήμος δεν έχει κάνει όσα έπρεπε για την μεταφορά των ρολογιών και για την επαύξηση της τάσης. Από την απουσία σας καταλάβαμε πως δεν έχετε να απαντήσετε κάτι συγκεκριμένο. Σε προηγούμενες συναντήσεις μας, μάς είπατε ότι «όλα πάνε καλά» και ότι «όλες οι διαδικασίες ολοκληρώνονται». Με αυτές τις διαβεβαιώσεις το σχολείο παραμένει δύο χρόνια χωρίς την απαραίτητη τάση ρεύματος για ψύξη και θέρμανση και με αυτές τις διαβεβαιώσεις το εργοτάξιο της Σγουρομαλλίνης παραμένει ένα χρόνο ανενεργό περιμένοντας να μεταφερθούν τα ρολόγια που η επιβλέπουσα του έργου… δεν ήξερε ότι υπάρχουν στο κτίριο.

Η απαξίωση και η αδιαφορία για το σχολείο μας καταντά προκλητική. Σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται το 4ο σχολικό έτος με το σχολείο μας εργοτάξιο και με κοντέινερ.

Από εξαγγελίες και ανευθυνότητα χορτάσαμε. Εμείς ζητήσαμε συνάντηση με όλους τους αρμόδιους για να σταματήσουμε να γινόμαστε «μπαλάκι» μεταξύ σας. Εσείς διαλέξατε να απουσιάσετε. Και τώρα καλείτε άλλη «σύσκεψη» προφανώς για να κάνετε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Απαιτούμε μέχρι την Πέμπτη, που θα κάνετε τη… «σύσκεψη», να έχουμε γραπτώς απαντήσεις από τον αντιδήμαρχο κ. Σπυριδάκη σε ΟΛΑ τα παρακάτω 10 ερωτήματα:

1 - Γιατί δεν ολοκληρώθηκε επί δύο χρόνια η αύξηση της τάσης ρεύματος, που γνωρίζατε από τον Μάιο του 2024 ότι πρέπει να γίνει ώστε να λειτουργήσουν τα fancoil και η αντλία θερμότητας;

2 – Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία;

3 – Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά των ρολογιών από το κτίριο της Σγουρομαλλίνης; Ηταν ή όχι υποχρέωση της επιβλέπουσας να γνωρίζει πού είναι τα ρολόγια και να έχει προβλέψει τη μεταφορά τους;

4 – Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία;

5 – Ο εργολάβος κ. Λυδάκης μας πληροφόρησε εγγράφως πως έκανε διακοπή εργασιών. Γιατί συνέβη αυτό, πόσο διήρκεσε η διακοπή και ποιες διαβεβαιώσεις δόθηκαν για τη συνέχεια του έργου;

6 – Γιατί έχετε αφήσει το σχολείο παρανόμως με μόνο μία είσοδο; Πότε θα ανοίξει η δεύτερη είσοδος στην Ακαδημίας και πότε θα μεταφερθεί το περίπτερο που μας είχατε πει ότι θα φύγει τον περασμένο Δεκέμβριο;

7 – Ποιες εργολαβίες έχετε προγραμματίσει για τα επιμέρους στοιχεία του έργου στα υπό κατασκευή κτίρια; (Μονώσεις, πατώματα, νέα αντλία θερμότητας κτλ.);

8 - Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για την οποία έχει δεσμευτεί προσωπικά ο δήμαρχος;

9 – Ποια είναι η απάντησή σας για το ενδεχόμενο κατασκευής στεγάστρου στο μικρό προαύλιο που πρότειναν οι Σύλλογοι Γονέων; 10 – Ποια χρηματοδότηση με ποιες πιστώσεις και από ποιους πόρους, έχει προβλεφθεί από τον Δήμο Ηρακλείου συνολικά για τη συνέχιση του έργου;

Κύριοι του Δήμου Ηρακλείου, η κοροϊδία έχει και ένα όριο.

Ο μόνος δρόμος πλέον για εμάς είναι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη, η μεταφορά του θέματος στη Βουλή και η με κάθε τρόπο δημοσιοποίηση της κατάστασης που έχει δημιουργήσει η αδιαφορία σας για τη σχολική μας κοινότητα.

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