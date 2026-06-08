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Ανοικτή ενημερωτική συνάντηση για την πορεία των έργων στο σχολικό συγκρότημα της πρώην Ακαδημίας
πρωην ακαδημια
clock 18:05 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ανοικτή πρόσκληση για ενημερωτική συνάντηση προς τις Διευθύνσεις του 53ου και 54ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, προς τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολικών μονάδων καθώς και προς κάθε ενδιαφερόμενο, απευθύνει η Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου για την Πέμπτη 11/6 στις 12:30 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στη Νέα Αλικαρνασσό (παλιό Δημαρχείο).

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης και τα στελέχη της Υπηρεσίας, θα ενημερώσουν, σε αυτήν την ανοικτή για το κοινό συζήτηση, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την πορεία των εργασιών στο σχολικό συγκρότημα της πρώην Ακαδημίας.

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