Ευρώπη: 50°C στο έδαφος, κλειστά σχολεία και φόβοι για νεκρούς

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές και τις επιπτώσεις να γίνονται πλέον αισθητές όχι μόνο στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και σε κρίσιμες υποδομές.

Σχολεία κλείνουν ή αλλάζουν ωράριο, νοσοκομεία πιέζονται, ποτάμια υπερθερμαίνονται, πυρηνικοί αντιδραστήρες βγαίνουν προσωρινά εκτός λειτουργίας, ενώ σε χώρες όπως η Ισπανία καταγράφονται εκατοντάδες θάνατοι που συνδέονται με την ακραία ζέστη.

Το κύμα καύσωνα πλήττει με ιδιαίτερη ένταση τη Γαλλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ιταλία, ενώ οι επιπτώσεις του απλώνονται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Γαλλία: Συναγερμός για 44 εκατομμύρια πολίτες



Στη Γαλλία, περισσότεροι από 44 εκατομμύρια πολίτες βρέθηκαν υπό το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, καθώς οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40°C σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι αρχές ερευνούν τον θάνατο ενός τρίχρονου αγοριού που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο, σε ένα τραγικό περιστατικό που προκαλεί σοκ και επαναφέρει τις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο παραμονής παιδιών ή ζώων σε οχήματα, ακόμη και για λίγα λεπτά, σε συνθήκες καύσωνα.

Την ίδια ώρα, η λειτουργία της χώρας προσαρμόζεται στις ακραίες θερμοκρασίες. Περίπου 3.500 σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ σε άλλα 10.000 τροποποιήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα, με τα μαθήματα να μεταφέρονται κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες.

Image

Ο Γάλλος υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, ανέφερε ότι τα μέτρα ελήφθησαν λόγω της έντονης ζέστης, καθώς πολλές σχολικές αίθουσες δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιες συνθήκες.

Πυρηνικοί αντιδραστήρες εκτός λόγω υπερθέρμανσης ποταμών



Η παρατεταμένη ζέστη στη Γαλλία επηρεάζει ακόμη και την παραγωγή ενέργειας.

Η γαλλική EDF ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας τριών πυρηνικών αντιδραστήρων, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση των ποταμών που χρησιμοποιούνται για την ψύξη των εγκαταστάσεων.

Το μέτρο ελήφθη για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς η θερμοκρασία των ποταμών έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά.

Το γεγονός δείχνει ότι ο καύσωνας δεν αποτελεί μόνο ζήτημα δημόσιας υγείας. Αγγίζει πλέον και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς η υπερθέρμανση των υδάτων περιορίζει τη δυνατότητα λειτουργίας κρίσιμων υποδομών.

ESA: Θερμοκρασίες εδάφους έως 55°C



Την ένταση του φαινομένου αποτυπώνει και εικόνα που δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος από την αποστολή Copernicus Sentinel-3.

Η δορυφορική εικόνα, που ελήφθη την Τετάρτη 23 Ιουνίου, δείχνει το κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, με περιοχές στη Γαλλία, την Ισπανία και τη νότια Ιταλία να καταγράφουν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες επιφάνειας για την εποχή.

Στην εικόνα, οι αποχρώσεις από βαθύ μωβ έως κόκκινο υποδηλώνουν θερμοκρασίες επιφάνειας που φτάνουν ακόμη και τους 55°C σε τμήματα της κεντρικής Ισπανίας, της δυτικής Γαλλίας και της Βόρειας Αφρικής.

Ο δορυφόρος κατέγραψε θερμοκρασίες εδάφους 48°C στη Μαδρίτη, 44°C στη Ρώμη, 46°C στο Πουατιέ της Γαλλίας και 46°C στη Σαραγόσα της Ισπανίας. Στη Βόρεια Αφρική, η θερμοκρασία εδάφους έφτασε τους 49°C στην Τύνιδα.

Η διάκριση είναι κρίσιμη: οι θερμοκρασίες αυτές αφορούν την επιφάνεια του εδάφους και όχι τη θερμοκρασία του αέρα. Επιφάνειες όπως άσφαλτος, βράχοι, άμμος και τσιμέντο απορροφούν και συγκρατούν θερμότητα, γι’ αυτό και μπορούν να εμφανίζουν πολύ υψηλότερες τιμές από εκείνες που μετρούν οι μετεωρολογικοί σταθμοί στη σκιά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι πόζες της με μπικίνι



