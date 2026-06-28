Κρήτη - Επιχείρηση «Αιγίς»: Τέσσερις συλλήψεις για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές της χώρας, για την αντιμετώπιση της διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω διαδικτύου. Ηεπιχείρηση της αστυνομίας με την κωδική ονομασία «Αιγίς» οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Βορείου Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 26 Ιουνίου. Εκτός από τις τέσσερις συλλήψεις, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τριών ακόμη προσώπων, οι οποίες θα υποβληθούν στις εισαγγελικές Αρχές μέσω της τακτικής διαδικασίας.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στους εμπλεκομένους

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από ξένες Αρχές στο πλαίσιο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας. Ακολούθησε εκτεταμένη ψηφιακή ανάλυση με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, μέσω της οποίας εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου στην Ελλάδα που φέρονται να είχαν αποκτήσει πρόσβαση και να διέθεταν προς διαμοιρασμό αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Μετά την ταυτοποίηση των υπόπτων πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Άμφισσα, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Σαντορίνη και την Ξάνθη. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες, ενώ οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικών λειτουργών.

Τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν συνολικά δέκα κινητά τηλέφωνα, τέσσερις κάρτες SIM, δύο σταθερούς και δύο φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ένα tablet, δύο εσωτερικούς και έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, καθώς και μία κάρτα μνήμης microSD. Κατά την επιτόπια εξέταση των συσκευών τεσσάρων από τους εμπλεκομένους εντοπίστηκε πλήθος παράνομων αρχείων, γεγονός που οδήγησε στην άμεση σύλληψή τους. Δύο από τους συλληφθέντες είναι ανήλικοι. Στις συσκευές τους, σύμφωνα με την Αστυνομία, βρέθηκε επιπλέον υλικό που απεικόνιζε πράξεις αυτοτραυματισμού. Όλα τα κατασχεθέντα ψηφιακά μέσα θα αποσταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Εγκληματολογικών Ερευνών για πλήρη εργαστηριακό έλεγχο. Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Για τα υπόλοιπα τρία πρόσωπα η έρευνα συνεχίζεται στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης:

Κρουσώνας: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. το γνήσιο της υπογραφής της 43χρονης στο σκοπευτήριο

Ηράκλειο: Με καθολικά εγκαύματα στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ο 60χρονος μοτοσικλετιστής