Εφορία: Στο στόχαστρο τα κλειστά ακίνητα

Εκτεταμένους ελέγχους σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους που έχουν δηλωθεί ως «κενά» ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής από αδήλωτα μισθώματα και παράνομες ενοικιάσεις. Οι φορολογικές αρχές θα προχωρούν σε διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσουν την πραγματική χρήση των ακινήτων που εμφανίζονται ως μη κατοικούμενα.

Η πρωτοβουλία συνδέεται και με το οξύ στεγαστικό ζήτημα, καθώς ο μεγάλος αριθμός ακινήτων που δηλώνονται ως κενά προκαλεί έντονο προβληματισμό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες εμφανίζονται ως αχρησιμοποίητες, ενώ έρευνες ανεβάζουν το σύνολο των αναξιοποίητων ακινήτων σε πάνω από 1,7 εκατομμύρια.

Κομβικό ρόλο στους ελέγχους έχουν τα στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που διαβιβάζει ο ΔΕΔΔΗΕ στην ΑΑΔΕ, όπως ο αριθμός παροχής, η ετήσια κατανάλωση και το κόστος ρεύματος. Μέσω αυτών των δεδομένων, οι αρχές μπορούν να εντοπίζουν ακίνητα που δηλώνονται ως κενά, αλλά εμφανίζουν κανονική χρήση.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται δειγματοληπτικές διασταυρώσεις και έλεγχοι τραπεζικών δεδομένων, με στόχο τον εντοπισμό ιδιοκτητών που αποκρύπτουν εισοδήματα από ενοίκια ή δηλώνουν χαμηλότερα ποσά από τα πραγματικά. Στο στόχαστρο βρίσκονται και περιπτώσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων που δεν δηλώνονται σωστά ή παρουσιάζουν αποκλίσεις στις ημέρες χρήσης.

Σύμφωνα με τις φορολογικές αρχές, έχουν ήδη εντοπιστεί περιπτώσεις όπου ακίνητα εμφανίζονταν ως κενά, ενώ στην πράξη εκμισθώνονταν κανονικά, είτε μακροχρόνια είτε μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στην αγορά ακινήτων.

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