NE ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου: Στήριξη στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου – Καθολικό «όχι» στο νέο Χωροταξικό των ΑΠΕ

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, με ανακοίνωσή της εκφράζει τη στήριξή της στην ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ.

Η ανακοίνωση

«Η ομόφωνη αρνητική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ αποτυπώνει την καθολική θεσμική αντίσταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για ένα σαφές μήνυμα απέναντι στους άναρχους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, οι οποίοι υποτάσσουν το μέλλον του νησιού μας σε μεγάλα επενδυτικά συμφέροντα, παραγνωρίζοντας τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Όπως τόνισε πρόσφατα ο Πρόεδρός μας, Νίκος Ανδρουλάκης, από το Αρκαλοχώρι, όσο και επανειλημμένα όλα τα στελέχη μας, η πράσινη μετάβαση έχει μετατραπεί σε μια «μπίζνα για λίγους». Με τον αποκλεισμό των Δήμων, των αγροτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον απαραίτητο ηλεκτρικό χώρο, η κυβέρνηση στερεί από την Αυτοδιοίκηση και τους παραγωγούς τα οφέλη μιας καθαρής αλλά ΣΥΝΆΜΑ και φθηνής ενέργειας. Επιπροσθέτως, με την πρόσφατη απένταξη του προγράμματος «Απόλλων» από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι Δήμοι, οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), οι ΔΕΥΑ και χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά σε ολόκληρη την επικράτεια οδηγούνται σε κατάσταση οικονομικής και ενεργειακής ασφυξίας.

Την ίδια στιγμή, οι μεθοδεύσεις με τις οποίες μοιράστηκε ο ηλεκτρικός χώρος της Κρήτης επιβεβαιώνουν την πλήρη έλλειψη σχεδιασμού και διαφάνειας. Ενώ το δίκτυο του νησιού «κλείδωσε» προνομιακά για ελάχιστους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι αιτήσεις των τοπικών φορέων, των ενεργειακών κοινοτήτων, των αγροτών και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών απορρίπτονται μαζικά με την επίκληση της έλλειψης χωρητικότητας. Η προώθηση του νέου Χωροταξικού χωρίς την προηγούμενη ποσοτική αποτύπωση των έργων (σε MW) ανά Περιφέρεια, αλλά με την ταυτόχρονη εισαγωγή μαζικών μεταβατικών εξαιρέσεων για ήδη ώριμα έργα, κινδυνεύει να μετατρέψει τους νέους κανόνες σε κενό γράμμα. Η τοπική κοινωνία της Κρήτης βρίσκεται προ τετελεσμένων γεγονότων, βλέποντας τον ενεργειακό χώρο του νησιού να καταλαμβάνεται άναρχα και τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια να ακυρώνονται στην πράξη.

Ως προοδευτική παράταξη, συντασσόμαστε με τις δίκαιες διεκδικήσεις των Δήμων του νομού μας, οι οποίες εκφράστηκαν εμφατικά στη συνεδρίαση του Σώματος. Ο νέος σχεδιασμός οφείλει να αναγνωρίσει εμπράκτως το τεράστιο ενεργειακό και περιβαλλοντικό βάρος που έχουν επωμιστεί συγκεκριμένες περιοχές του Ηρακλείου εδώ και δεκαετίες. Είναι απαράδεκτο να μην συνεκτιμάται υποχρεωτικά το συνολικό βιομηχανικό αποτύπωμα και οι σωρευτικές επιπτώσεις των υφιστάμενων υποδομών (όπως οι μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις), τη στιγμή που στερείται από την Αυτοδιοίκηση ο ζωτικός χώρος για να καλύψει βασικές ανάγκες σε ύδρευση, άρδευση και σχολικές εγκαταστάσεις.

Το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενέργεια που περιλαμβάνει τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων ευρείας βάσης με τη συμμετοχή των ΟΤΑ. Βασικός στόχος είναι η σταδιακή τους ανάπτυξη ως το 2050, με το 50% αυτών των κοινοτήτων να έχει τεθεί σε λειτουργία ήδη από το 2030 για όλους τους Δήμους της χώρας με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, εξασφαλίζοντας προσιτή ενέργεια και ανταποδοτικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Δεν είμαστε απέναντι στην πράσινη ανάπτυξη ούτε στην επιχειρηματικότητα, αλλά στεκόμαστε σθεναρά απέναντι στην ενεργειακή αποικιοκρατία. Διεκδικούμε μια δίκαιη μετάβαση με σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα της Κρήτης, με προστασία των περιοχών Natura και των λοιπών προστατευόμενων περιοχών, και πάνω από όλα, με χειροπιαστά ανταποδοτικά οφέλη στην τοπική κοινωνία, που θα μειώσουν το κόστος ζωής στην κρητική ύπαιθρο. Γιατί η ενέργεια ανήκει στους πολίτες».

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