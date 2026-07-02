ΟΦΗ: Συνεχίζει στα ασπρόμαυρα ο Αθανασίου

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Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε την επέκταση δανεισμού του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό.

Ο Νίκος Αθανασίου θα παραμείνει κάτοικος Ηρακλείου και τη νέα σεζόν και συγκεκριμένα, ως τον Ιούνιο του 2027.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την επέκταση δανεισμού του ποδοσφαιριστή, Νίκου Αθανασίου, από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, ως τον Ιούνιο του 2027.

Ο 25χρονος αμυντικός ήρθε στην Κρήτη τον περασμένο Φεβρουάριο και στο διάστημα της παραμονής του αποτέλεσε βασικό στέλεχος του ρόστερ της ομάδας μας, με καθοριστική συμβολή τόσο στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson όσο και στην πορεία του ΟΦΗ στη “Stoiximan Super League”, με την συμμετοχή στα playoffs 5-8.

Ξεχωρίζοντας αμέσως για την υψηλού επιπέδου αγωνιστική του ποιότητα, η παραμονή του αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, κατά την οποία ο ΟΦΗ θα ζήσει μια ιστορική πρόκληση, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Με τον Νίκο Αθανασίου να συνεχίζει στα ασπρόμαυρα, η ομάδα διατηρεί στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με αγωνιστική ποιότητα, ισχυρή προσωπικότητα και νοοτροπία νικητή».

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