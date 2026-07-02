Νίκος Γιαλιτάκης: Να προχωρήσει η αυτεπάγγελτη διόρθωση σφαλμάτων από τον ανάδοχο της κτηματογράφησης

Την παρέμβαση του υπουργού ψηφιακής διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ζητά ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Γιαλιτάκης προκειμένου να διορθωθούν από τον ανάδοχο της κτηματογράφησης σημαντικά λάθη και παραλείψεις που έγιναν με δική του ευθύνη και προκαλούν τεράστια προβλήματα.

Όπως προκύπτει ο ανάδοχος της κτηματογράφησης, εκτός από το γεγονός ότι παρέλειψε να εντάξει ως όφειλε μέσα στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες βασικά στοιχεία που αφορούν στην καταγραφή των δρόμων των ρεμάτων και των κοινόχρηστων χώρων αγνόησε τις τελεσίδικες αποφάσεις του Αρείου Πάγου που κατοχυρώνουν στην ιδιοκτησία του Δήμου δεκάδες κληροτεμάχια στη Νέα Αλικαρνασσό τα οποία κατέγραψε ως ιδιοκτησία ιδιωτών.

Η εξέλιξη αυτή, έχει σαν αποτέλεσμα να ναρκοθετείται η προσπάθεια που καταβάλλει ο Δήμος για να υπογραφούν συμβόλαια μεταβίβασης των ακινήτων σε ιδιώτες που έχουν τις προϋποθέσεις και παράλληλα δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην δρομολογούμενη νομοθετική ρύθμιση με την οποία επιχειρείται να λυθεί συνολικά το πρόβλημα που υπάρχει με τις γκρίζες ζώνες στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού.

Όπως εξηγεί ο κ. Γιαλιτάκης εάν δεν γίνει εμπρόθεσμα η διόρθωση των στοιχείων αυτών των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών από τον ανάδοχο της κτηματογράφησης, θα προκληθούν σοβαρές έννομες συνέπειες, καθώς θα τορπιλιστεί η προσπάθεια για τη σύνταξη και μεταγραφή συμβολαιογραφικών πράξεων εκποίησης επιβαρύνοντας ταυτόχρονα και τα αρμόδια δικαστήρια με ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό σχετικών υποθέσεων.

Επίσης ο αντιδήμαρχος ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί ο Δήμος να φορτωθεί μια ιδιαίτερα σημαντική οικονομική επιβάρυνση, για να λύσει προβλήματα που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις των υπηρεσιών του. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι διαδικασίες εκταμίευσης των ποσών αυτών είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και επίπονες αφού απαιτούν τροποποιήσεις του δημοτικού προϋπολογισμού και ενασχόληση σημαντικού μέρους των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων του Δήμου, ιδίως του τεχνικού και νομικού προσωπικού, το οποίο καλείται να ανταποκριθεί σε ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας πέραν των πάγιων αρμοδιοτήτων του. Την ίδια στιγμή εάν λήξει η προθεσμία αιτήσεων διόρθωσης θα σημάνει την μεταφορά όλων των σφαλμάτων της κτηματογράφησης στο λειτουργούν κτηματολόγιο.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος ζητά με την παρέμβαση του υπουργού να καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών από τον Δήμο Ηρακλείου και η αυτεπάγγελτη διόρθωση σφαλμάτων από τον ανάδοχο.

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