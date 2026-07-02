Στο νοσοκομείο 10χρονη μετά από ατύχημα με πατίνι

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Συγκίνηση έχει προκαλέσει η ανάρτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Στερεάς Ελλάδας από την Εύβοια, Ιωάννη Αλεξίου ο οποίος μοιράστηκε δημόσια την περιπέτεια που έζησε η 10χρονη κόρη του, Λυδία, όταν τραυματίστηκε σε ατύχημα με το πατίνι της.

Η ανήλικη υπέστη κάταγμα στο χέρι και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου, όπως περιγράφει ο ίδιος, έλαβε άμεση και εξαιρετική φροντίδα από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Με μια μακροσκελή και ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, ευχαρίστησε δημόσια τη Διευθύντρια της Ορθοπεδικής Κλινικής, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το προσωπικό του Ακτινολογικού Τμήματος, τονίζοντας πως η επιστημονική επάρκεια, ο επαγγελματισμός και κυρίως η ανθρωπιά τους βοήθησαν τη μικρή Λυδία να ξεπεράσει τον φόβο της.

Επίσης απευθύνει έκκληση προς όλους τους γονείς να μην αμελούν ποτέ τη χρήση κράνους και προστατευτικού εξοπλισμού στα παιδιά που χρησιμοποιούν πατίνι, επισημαίνοντας ότι η πρόληψη μπορεί να αποτρέψει σοβαρούς τραυματισμούς.

Η ανάρτηση του Ιωάννη Αλεξίου:

Με πληροφορίες από eviaonline.gr

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