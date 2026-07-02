Γη της Ελιάς:  Η είδηση της δολοφονίας της Χριστιάνας σκάει σαν βόμβα στο σπίτι των Ρουσσάκηδων

Τι θα δούμε απόψε στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 151ο: Η είδηση της δολοφονίας της Χριστιάνας σκάει σαν βόμβα στο σπίτι των Ρουσσάκηδων και συντρίβει την Αλεξάνδρα, καθώς τη γεμίζει με τύψεις για το τραγικό τέλος της κόρης της. Η απόφαση της Αμαλίας να μετακομίσει στην Κρήτη ενθουσιάζει τον Μανώλη. Η Κούλα, έτοιμη να φύγει για την Αυστραλία, αποχαιρετάει όλους τους φίλους της, αλλά στον Κουράκο, τον «καρμικό της έρωτα», επιφυλάσσει κάτι πιο ιδιαίτερο. Η Αναστασία βγαίνει ραντεβού με τον Λουκά, στα κρυφά, ενώ η Μυρτώ αφήνει άναυδο τον Παρασκευά ανακοινώνοντάς του ότι είναι έγκυος. Εκείνος αντιδρά αρνητικά και της λέει ότι δεν είναι έτοιμος για μια τέτοια εξέλιξη στη ζωή του. Ο Μανώλης και η Αμαλία κάνουν αμοιβαίες εξομολογήσεις, αναγνωρίζοντας πως η σχέση τους έσωσε και τους δυο από τον σκοτεινό τους εαυτό. Η Μαργαρίτα πηγαίνει να δει έναν καινούργιο ελαιώνα και ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά της ο Λεωνίδας. Μια απόφαση που παίρνει ο Παρασκευάς, φέρνει μεγάλη αλλαγή στη ζωή του.

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